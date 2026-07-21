نواف سلام يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين ويؤكد تضامن لبنان مع المنامة

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أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً هاتفياً بولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلاله عن إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف البحرين.

وأكد سلام خلال الاتصال وقوف لبنان الدائم إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، مشدداً على دعم لبنان لأمن البحرين واستقرارها وسيادتها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني.

كما شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والازدهار.