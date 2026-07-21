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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة بأسيوط

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عدة أشخاص لقيامهم بالتعدى بالضرب على آخر بأسيوط .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / يونيو المنقضى تبلغ لمركز شرطة أسيوط من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (3 عمال "شقيقى القائم على النشر ونجل أحدهما " - مصابين بجروح وكدمات متفرقة)، وطرف ثان : (عاطلين - مصابان بجروح وكدمات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية .


 

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم ، وأقرا بتخلصهم من العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسيوط

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