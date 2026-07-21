3 ملايين يورو | خالد الغندور يكشف كواليس صفقة بنجديدة في الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل جديدة بشأن انتقال المهاجم المغربي محمد بنجديدة، إلى النادي الأهلي، مؤكدا أن الفريق نجح في تحسين المقابل المالي للصفقة بعد جولة جديدة من المفاوضات مع نادي المغرب الفاسي.



وأوضح الغندور، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن الأهلي كان قد رفض في البداية عرضا لبيع اللاعب مقابل 3 ملايين يورو، قبل أن يتوصل لاتفاق يمنحه 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 25% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.



وأضاف أن الصفقة لم تحقق مكاسب مالية للنادي فقط، بل سيحصل اللاعب أيضا على زيادة كبيرة في راتبه، حيث أشار إلى أن محمد بنجديدة سيتقاضى راتبا يزيد بنحو ستة أضعاف عما كان يحصل عليه مع المغرب الفاسي.



