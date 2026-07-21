«حضور السيرة».. تأبين الفنان الراحل عبد العزيز مخيون على المسرح القومي

شهد المسرح القومي بميدان العتبة، مساء اليوم الثلاثاء، إقامة حفل تأبين للفنان القدير الراحل عبد العزيز مخيون، تحت عنوان "حضور السيرة"، بحضور نخبة من الفنانين، من بينهم يسرا اللوزي، أشرف زكي، ياسر علي ماهر، سلوى محمد علي ومحسن صبري.



وافتُتح الحفل بعرض فيلم تسجيلي رصد أبرز محطات المسيرة الفنية للراحل، من خلال مجموعة مختارة من لقطات أعماله التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ترك خلالها بصمة واضحة في المسرح والسينما والتليفزيون.



وقدم الفنان أيمن عزب خلال الحفل سردًا للسيرة الفنية لعبد العزيز مخيون، وكأنه يرويها بلسانه هو، مستعرضًا رحلته مع الفن منذ بداياتها، مؤكدًا أن المسرح كان بيته الأول، حيث صقل موهبته وتعلّم على خشبته أصول الأداء، قبل أن ينطلق إلى عالمَي الدراما والسينما، ويقدّم عشرات الشخصيات التي ما زالت راسخة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

