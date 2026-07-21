بملامح متغيرة .. أول ظهور لـ فينيسيوس جونيور بعد عملية التجميل

شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وظهر جونيور بملامح مختلفة، ما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير كرة القدم بشأن التغيير اللافت في شكل منطقة الذقن والفك، وسط تقارير تحدثت عن خضوعه لإجراء تجميلي.

ووفقًا لتقارير إعلامية برازيلية، أبرزها موقع LeoDias، خضع فينيسيوس لعملية تجميل تُعرف باسم "تنسيق الذقن"، وهي إجراء تجميلي يهدف إلى نحت الذقن وإبراز ملامح الوجه باستخدام مواد الفيلر للحصول على مظهر أكثر تحديدًا.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أجرى العملية في إحدى العيادات بمدينة جويانيا فور عودته من أوروبا، وذلك في سرية تامة، قبل أن يكشف ظهوره الأخير عن التغيير الذي طرأ على ملامحه.

وكانت ملامح ذقن فينيسيوس قد تعرضت لتعليقات وانتقادات من بعض الجماهير خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، وهو ما دفع البعض للربط بين تلك الانتقادات وخضوعه لهذا الإجراء التجميلي، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من اللاعب بشأن الأمر.