فينيسيوس جونيور يفاجئ الجماهر.. تقارير تكشف خضوعه لعملية تجميل

فاجأ البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، متابعيه بإطلالة مختلفة خلال أحدث ظهور له في البرازيل، بعدما لفتت ملامح وجهه الجديدة أنظار الجماهير وأثارت العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ظهور فينيسيوس خلال افتتاح صالة الألعاب الرياضية "WEGYM" المملوكة للإعلامية البرازيلية فيرجينيا فونسيكا بمدينة جويانيا، حيث انتشرت صورة جمعتهما بشكل واسع، لكن التغيير الواضح في ملامح وجه اللاعب كان محور اهتمام المتابعين أكثر من ظهورهما معًا.

ووفقًا لتقارير إعلامية برازيلية، أبرزها موقع LeoDias، خضع فينيسيوس لعملية تجميل تُعرف باسم "تنسيق الذقن"، وهي إجراء تجميلي يهدف إلى نحت الذقن وإبراز ملامح الوجه باستخدام مواد الفيلر للحصول على مظهر أكثر تحديدًا.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أجرى العملية في إحدى العيادات بمدينة جويانيا فور عودته من أوروبا، وذلك في سرية تامة، قبل أن يكشف ظهوره الأخير عن التغيير الذي طرأ على ملامحه.

وكانت ملامح ذقن فينيسيوس قد تعرضت لتعليقات وانتقادات من بعض الجماهير خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، وهو ما دفع البعض للربط بين تلك الانتقادات وخضوعه لهذا الإجراء التجميلي، رغم عدم صدور أي تعليق رسمي من اللاعب بشأن الأمر.