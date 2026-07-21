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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حركة مدربين تشعل الدوري.. تغييرات واسعة قبل انطلاق الموسم الجديد

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
القسم الرياضي

تشهد أندية الدوري المصري الممتاز حالة من الحراك الكبير على مستوى الأجهزة الفنية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما اتجهت إدارات عدد من الأندية لإجراء تغييرات على مقاعد المديرين الفنيين، في إطار السعي لتصحيح المسار وبناء فرق قادرة على المنافسة على الألقاب وتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

 الأهلي يبدأ مرحلة جديدة مع حسين العموتة

كان النادي الأهلي من أبرز الأندية التي حسمت ملف المدير الفني مبكرًا، بعدما قرر توجيه الشكر إلى المدرب الدنماركي ييس توروب، والتعاقد مع المغربي حسين العموتة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وتأمل إدارة الأهلي أن يقود العموتة الفريق لمواصلة المنافسة على جميع البطولات، مستفيدة من خبراته الكبيرة على المستويين العربي والقاري، إلى جانب مشروع فني يعتمد على تطوير الأداء واستثمار العناصر المميزة داخل صفوف الفريق.

 الزمالك يقترب من راسوفيتش

وفي القلعة البيضاء، تواصل الإدارة خطواتها لحسم ملف المدير الفني، بعدما وجهت الشكر إلى معتمد جمال، لتبدأ مرحلة التفاوض مع المدرب الصربي فوك راسوفيتش، الذي أصبح قريبًا من تولي القيادة الفنية للفريق.

ويسعى الزمالك إلى إنهاء الملف سريعًا حتى يتمكن المدير الفني الجديد من قيادة فترة الإعداد، وتحديد احتياجات الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

 بيراميدز يراهن على موكوينا

أما نادي بيراميدز، فقد استقر على التعاقد مع الجنوب إفريقي روني موكوينا لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الاستمرار ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب السعي لتحقيق إنجازات على المستوى القاري.

ويعد موكوينا من المدربين الذين يعتمدون على الكرة الهجومية والاستحواذ، وهو ما تتطلع إدارة بيراميدز إلى تطبيقه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 مودرن سبورت يتجه إلى المدرسة المغربية

وفي إطار الاعتماد على الكفاءات التدريبية المغربية، أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع محمد أمين بن هاشم لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وتأمل إدارة النادي أن يسهم المدرب المغربي في إعادة الفريق إلى الواجهة، بعد موسم شهد تذبذبًا في النتائج، من خلال تقديم كرة قدم منظمة وتحقيق نتائج إيجابية.

 حمزة الجمل يقود الاتحاد السكندري

كما حسم نادي الاتحاد السكندري ملف القيادة الفنية بالتعاقد مع حمزة الجمل، الذي سيتولى تدريب "زعيم الثغر" في الموسم الجديد.

وتعول إدارة الاتحاد على خبرات الجمل في الدوري المصري من أجل بناء فريق قادر على الظهور بصورة قوية، وتحقيق نتائج تلبي طموحات جماهير النادي، خاصة بعد تدعيم الصفوف بعدد من العناصر الجديدة.

موسم استثنائي على مقاعد البدلاء

وتؤكد التغييرات التي شهدتها الأجهزة الفنية للأندية الكبرى أن الموسم الجديد سيكون مختلفًا على المستوى الفني، في ظل تنوع المدارس التدريبية بين المغربية والصربية والجنوب إفريقية، إلى جانب المدربين المصريين.

ومن المنتظر أن تضفي هذه التغييرات مزيدًا من الإثارة على منافسات الدوري المصري، خاصة مع طموحات الأهلي والزمالك وبيراميدز في المنافسة على اللقب، ورغبة بقية الأندية في تحسين نتائجها والظهور بصورة أكثر قوة، وهو ما يجعل الصراع على مقاعد البدلاء لا يقل أهمية عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

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