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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري

عبد المنعم عكاشة
عبد المنعم عكاشة
حسام الحارتي

دخل الليبي عبدالمنعم عكاشة، لاعب وسط السويحلي، دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة بعض الأندية في تدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وتتابع الأندية المصرية موقف اللاعب صاحب الـ29 عامًا، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت في الدوري الليبي، إلى جانب امتلاكه خبرة دولية مع المنتخب الليبي، وهو ما جعله خيارًا مطروحًا أمام الأندية التي تبحث عن لاعب وسط قادر على إضافة خبرات جديدة إلى صفوفها.

ويعد عبدالمنعم عكاشة من أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة، بعدما انضم إلى صفوف منتخب ليبيا وشارك في مباريات دولية مهمة، كان أبرزها مواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم، والتي سجل خلالها هدف التعادل لفرسان المتوسط.

ويلعب عبدالمنعم عكاشة في مركز خط الوسط، وسبق له ارتداء قمصان أندية المدينة وأبي الأشهر والمحلة الطرابلسي وأبو سليم، قبل انتقاله إلى السويحلي الذي يمثل صفوفه حاليًا.

وكانت إدارة السويحلي قد جددت عقد اللاعب لمدة موسمين، إلا أن اهتمام أندية الدوري المصري قد يفتح الباب أمام إمكانية خوض عبدالمنعم عكاشة تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

عبد المنعم عكاشة الدوري المصري الدوري الليبي ليبيا

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