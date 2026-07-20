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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يعلن توقفه مؤقتًا عن الظهور على الشاشة: إجازة حتى مطلع أغسطس بعد سنوات من العمل المتواصل

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أعلن الإعلامي أحمد موسى أنه سيتوقف عن تقديم برنامج “على مسئوليتي” لفترة مؤقتة، بعدما قرر الحصول على إجازة تبدأ اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل دون الحصول على إجازات منتظمة.

وخلال تقديمه الحلقة الأخيرة قبل بدء إجازته على شاشة قناة “صدى البلد”، أوضح موسى أن مسيرته المهنية الممتدة في العمل الصحفي والإعلامي شهدت التزامًا مستمرًا بالحضور، مؤكدًا أنه على مدار نحو أربعة عقود من عمله في مؤسسة الأهرام، وكذلك منذ انضمامه إلى قناة “صدى البلد”، لم يعتد على الحصول على إجازات لفترات طويلة.

وأشار إلى أن قراره بالإعلان عن موعد الإجازة جاء حرصًا على إطلاع جمهوره على سبب غيابه خلال الأيام المقبلة، وحتى لا تثار تساؤلات أو شائعات بشأن ابتعاده عن الشاشة، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بإجازة اعتيادية سبق التخطيط لها.

وأضاف موسى أن الإجازة ستستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنها ستتضمن برنامجًا يجمع بين قضاء جزء من الوقت داخل مصر، بينما سيقضي الجزء الآخر خارج البلاد، قبل العودة لاستئناف تقديم برنامجه بشكل طبيعي مع انتهاء الإجازة.

وأكد الإعلامي أن طبيعة العمل الإعلامي اليومي تتطلب جهدًا كبيرًا والتزامًا مستمرًا، وهو ما جعله يؤجل الحصول على إجازات طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة النشاط قبل العودة إلى الشاشة.

واختتم أحمد موسى حديثه برسالة طمأن فيها متابعيه، مؤكدًا أن غيابه سيكون لفترة محددة ومعلنة، وأنه سيعود إلى تقديم برنامج “على مسئوليتي” مع بداية شهر أغسطس، موجهًا الشكر لجمهوره على متابعته ودعمه المستمر طوال السنوات الماضية.

أحمد موسى صدى البلد اجازة

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