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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة المنتخب للكاراتيه التقليدي تشكر سفارة مصر في أرمينيا قبل انطلاق كأس أرارات

منتخب مصر للكاراتيه التقليدي
منتخب مصر للكاراتيه التقليدي
عبدالله هشام

أعربت بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، المشاركة في منافسات بطولة كأس أرارات الدولية بجمهورية أرمينيا، عن خالص الشكر والتقدير للسفارة المصرية في أرمينيا، برئاسة السيدة السفيرة أمل عفيفي، وذلك تقديرًا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة خلال زيارتها لمقر السفارة.

كما تقدمت البعثة بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للرياضة المصرية وحرصه الدائم على تمكين الأبطال الرياضيين وتهيئة المناخ المناسب لرفع اسم مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما انعكس بوضوح على الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة.

وشهدت الزيارة دعوة، من السفيرة أمل عفيفي إلى مأدبة غداء أقيمت بمقر السفارة، في لقاء وطني اتسم بروح الود والانتماء، حيث دار حوار مثمر حول سبل دعم الرياضيين المصريين المشاركين في البطولات الدولية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية برعاية أبنائها في الخارج، ويؤكد الدور الوطني الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في مساندة الوفود المصرية.

وحضر اللقاء كل من، الدكتور جلبرتو جارتنر، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، والدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والدكتور رومان، رئيس الاتحاد السلوفيني والأوروبي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، والدكتور محمد فوزي، رئيس جهاز منتخبات مصر للكاراتيه التقليدي، والكابتن محمد وحيد عبد الحميد، مدرب البعثة.

وضمت بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أرارات الدولية نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخب، وهم، اللاعبة رهام إيهاب عبد الله، واللاعبة فاطمة محمد، واللاعبة تسنيم محمود الحريري، واللاعب عبد الله إيهاب عبد الله، واللاعبة أسماء محمد يوسف.

وأكدت البعثة أن هذا الاستقبال الكريم كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهازين الفني والإداري، وأسهم في توفير أجواء إيجابية قبل خوض منافسات البطولة، كما عكس الصورة المشرفة للدبلوماسية المصرية وحرصها الدائم على رعاية أبناء الوطن في الخارج ودعمهم خلال مشاركاتهم الدولية.

واختتمت البعثة، فى بيانها، بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى السفارة المصرية بجمهورية أرمينيا، بقيادة السفيرة أمل عفيفي، مثمنة جهودها الوطنية في خدمة المصريين بالخارج، ومتمنية لها دوام التوفيق والنجاح، مع التأكيد على مواصلة بذل أقصى الجهد لرفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية الدولية.

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