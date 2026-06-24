وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بتصدر بطولة البحر المتوسط

هنأ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري للكاراتيه بعد تصدره بطولة البحر المتوسط للكاراتيه، التي استضافتها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2026، بمشاركة 16 دولة، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

ونجح المنتخب الوطني في حصد 109 ميداليات متنوعة بواقع 30 ميدالية ذهبية و33 فضية و46 برونزية، ليؤكد تفوقه الكبير على جميع المنتخبات المشاركة ويتربع على صدارة الترتيب العام للبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة الكاراتيه المصرية والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للكاراتيه والأجهزة الفنية والإدارية، مشيدًا بالأداء المتميز للأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستواصل دعم المنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة مصر الرياضية إقليميًا وعالميًا، مؤكدًا أن ما تحقق في بطولة البحر المتوسط بالإسكندرية يعكس التطور المستمر الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.