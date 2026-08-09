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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرّف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوردون مينديز لاعب الرأس الأخضر

جوردون مينديز
جوردون مينديز
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع جوردون مينديز، لاعب وسط منتخب الرأس الأخضر وفريق روديز الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بكلم مصدر مسئول وثقة في الأهلي عن مينديز لاعب منتخب كاب فيردي ومفاوضات الأهلي معاه، قالي نصًا: ولا حصل أي كلام معاه ولا نعرف عنه حاجة».

وبذلك نفى المصدر وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع مينديز، مؤكدًا عدم وجود تحرك رسمي أو تواصل مع اللاعب حتى الآن.

ويأتي بحث الأهلي عن تدعيم خط الوسط بناءً على طلب الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، خاصة بعد رحيل التونسي محمد علي بن رمضان، حيث يسعى الجهاز الفني لتعويض رحيله بالتعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

جوردون مينديز الرأس الأخضر الأهلي الانتقالات الصيفية

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