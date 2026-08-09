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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«عشان المتغاظ يتغاظ أكتر».. شمس البارودي تستعيد ذكريات شبابها: «كله طبيعي.. خلقة ربنا»

شمس البارودي
شمس البارودي
علا محمد

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة من فترة شبابها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، ووجهت من خلالها رسالة إلى متابعيها، في إطار ساخر.

وقالت شمس البارودي تعليقًا على الصورة: «معلش والله مضطرة من باب الفكاهة. الصورة دي قبل ما يكون في تركيب أسنان، وقبل ما يكون في تحسين وتصغير مناخير، وقبل تركيب الشعر المستعار».

وأضافت: «يلا بقى علشان المتغاظ يتغاظ أكتر. كله طبيعي، خلقة ربنا، الحمد والشكر لله، وأفتخر: حسن خلقنا كما حسن خلقتنا. فهو الله، قبل ما أبقى أم وجدة وزوجة لحبيبي، نعم الرجال، حسونة».

شمس البارودي ترد على نسب تصريحات سياسية إليها

وكانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قد أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن خرجت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للرد على ما وصفته بمحاولات لتشويه موقفها ونسب تصريحات سياسية إليها تخالف توجهاتها.

وكتبت شمس البارودي في منشور لها: «لعبة كبيرة بتتلعب ضد تواجدي على الفيس بوك من أعداء البلد، بتقولوني كلام ضد بلدي وحكومتي يا شياطين الإنس».

وأضافت: «أي قانون تصدره الدولة يمشي عليا وعلى غيري، يا سفلة. أنا مع رئيسي وحكومة بلدي، كفاكم يا ثعابين، وانتوا عارفين نفسكم وأنا عارفكم».

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