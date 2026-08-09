زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جنوب تركيا وسكان شمال سوريا يشعرون به .. تفاصيل الهزة

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة غازي عنتاب، جنوبي البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن سكان شمال البلاد شعروا بالهزة الأرضية.

وأفادت دائرة الزلازل التركية بأن الهزة وقعت على عمق 7.44 كيلومتر تحت سطح الأرض، دون ورود معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع ولاية غازي عنتاب بالقرب من الحدود السورية، ما يجعل الهزات الأرضية في المنطقة محسوسة أحيانًا لدى سكان المناطق الشمالية من سوريا.

وتعد تركيا من الدول المعرضة للزلازل، خاصة منطقة هضبة الأناضول الواقعة على حزام زلزالي، حيث شهدت البلاد قبل سنوات واحدة من أقوى الهزات الزلزالية المتزامنة، والتي أسفرت عن دمار واسع في مناطق عديدة.