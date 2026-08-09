زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب محافظة إب اليمنية

سجّلت محافظة إب اليمنية هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، وشعر بها سكان عدد من المناطق بالمحافظة والمناطق المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية .

وأوضح مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في اليمن أن الهزة وقعت على بُعد نحو 12 كيلومترًا شمال غرب مديرية العدين بمحافظة إب، وسُجلت في تمام الساعة 1:35 بعد منتصف الليل.

وبحسب بيانات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، بلغت قوة الهزة 3.9 درجة على مقياس ريختر، فيما بلغ عمقها البؤري نحو 6 كيلومترات، وهو عمق ضحل نسبيًا، ما ساهم في اتساع نطاق الشعور بها في المناطق المحيطة.

وأشار المركز إلى أن الهزة شعر بها سكان مناطق وصاب وعتمة وشمير، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى، كما أفاد مواطنون في مديريات مركز محافظة إب وريفها بشعورهم بالاهتزازات الأرضية التي استمرت لثوانٍ معدودة.

وتسبّبت الهزة في حالة من القلق بين بعض السكان، إلا أن الجهات المختصة دعت المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة عدم رصد أي أحداث زلزالية أخرى عقب الهزة حتى الآن.

وأكد مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين استمرار كوادره في مراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة، تحسبًا لأي تطورات أو هزات ارتدادية محتملة، مع متابعة البيانات الواردة من محطات الرصد المنتشرة في البلاد.