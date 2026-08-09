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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنادق وقذائف آر بي جي .. إحباط شحنة أسلحة في طريقها من سوريا إلى لبنان.. وتوقيف ضابط سابق

سوريا
سوريا
محمد على

أحبطت قوى الأمن الداخلي السورية، بالتعاون مع الاستخبارات العامة، محاولة تهريب شحنة من الأسلحة من طرطوس باتجاه لبنان، ضمن عملية أمنية مشتركة نفذتها الأجهزة المتخصصة.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر قناتها على تطبيق «تلجرام»، أن العناصر الأمنية نجحت في ضبط الشحنة بالكامل، والتي شملت بنادق آلية وقذائف «آر بي جي»، بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت موجهة للتهريب إلى لبنان.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات اللبنانية ضابطًا سوريًا سابقًا بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري، لاتهامه بارتكاب جرائم «قتل وجرائم ضد الإنسانية».

ومن المقرر أن يدرس القضاء اللبناني ملف الضابط تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بتسليمه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة «فرانس برس»، أمس السبت.

وقال المصدر القضائي إن اللواء المتقاعد عادل عيسى، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي قاد فرقة في الجيش السوري خلال فترة حكم عائلة الأسد، ويتواجد في لبنان منذ أشهر، «حضر إلى سفارة بلاده الجمعة لإنجاز معاملة، قبل أن يتبين أنه مطلوب بمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري».

وأضاف المصدر أن الضابط السابق متهم بجرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله في الجيش السوري.

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