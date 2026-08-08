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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1200 جنيه| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم السبت 8 أغسطس 2026، على مستوى مختلف الأعيرة في محلات الصاغة ، ليواصل المعدن الأصفر صعوده لليوم الثاني على التوالي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية بشأن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب يرتفع 25 جنيهًا جديدة

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيهًا جديدة مقارنة بمستواه قبل ساعات، ليصل إجمالي الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال يومين إلى نحو 155 جنيهًا، في ظل استمرار حالة الصعود التي يشهدها السوق.
 

سعر الذهب

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 1,240 جنيها بالتزامن مع صعود أسعار الأعيرة المختلفة، مدفوعًا بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره المكون الأساسي للجنيه الذهب.
 

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبحسب آخر تحديث للأسعار، بلغ متوسط سعر الذهب نحو 6125 جنيهًا للجرام، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

سعر عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث القيمة والنقاء، نحو 7 آلاف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 6925 جنيهًا.

ويعد عيار 24 من الأعيرة التي تعكس بصورة مباشرة تحركات الأسعار العالمية للذهب، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بباقي الأعيرة.

سعر عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6416 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 6348 جنيهًا.

ويأتي عيار 22 ضمن الأعيرة المتداولة في السوق ، وإن كان أقل انتشارًا من عيار 21 الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من التعاملات.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق ، نحو 6125 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 6060 جنيهًا.

ويحظى عيار 21 بأهمية كبيرة لدى المواطنين، سواء بغرض شراء المشغولات الذهبية أو الادخار والاستثمار، ولذلك تتابع الأسواق تحركاته بصورة مستمرة.

سعر عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر البيع نحو 5194 جنيهًا.

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة متوسطة الانتشار في السوق ، ويشهد إقبالًا خاصة في بعض أنواع المشغولات الذهبية.
 

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألف جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 48.48 ألف جنيه.

ويتحرك سعر الجنيه الذهب بصورة أساسية وفقًا لسعر الذهب عيار 21، إلى جانب التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4342 دولارًا للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 4341 دولارًا، وسط استمرار متابعة الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس.

الذهب يحقق ارتفاعًا خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 1 إلى 8 أغسطس 2026، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنسبة 2.78%، بعدما صعد من 5935 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى نحو 6100 جنيه عند الإغلاق، وفقًا لتحليل صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأرجعت المنصة هذا الصعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تمثل العامل الثاني في تراجع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، الأمر الذي دعم جاذبية المعدن الأصفر أمام المشترين والمستثمرين.

تراجع الدولار أحد أهم محركات الذهب

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الأداء القوي للذهب عيار 21 يعكس بوضوح تأثير المخاطر الجيوسياسية على السوق العالمية، مشيرًا إلى أن أحد أبرز التطورات خلال الفترة الأخيرة تمثل في التقارب الملحوظ بين السوقوالسعر العادل للذهب.

وأضاف إمبابي أن التراجع المعتدل للدولار أمام الجنيه كان حافزًا إضافيًا لجذب المشترين، وهو ما يدعم استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الطلب مع صعود الأسعار

أظهرت بيانات آي صاغة بوادر تحسن في الطلب المحلي على الذهب، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 من نحو 5845 جنيهًا في 3 أغسطس إلى 6090 جنيهًا في 7 أغسطس، وأوضحت المنصة أن هذا التحرك يعكس زيادة عمليات الشراء، مدفوعة بتراجع الدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

أكدت منصة آي صاغة أن الاتجاه العام للذهب يميل إلى الصعود، مع احتمالات مرتفعة للتقلب، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضحت أن الذهب لا يزال مدعومًا بعدة عوامل، في مقدمتها الطلب على الملاذات الآمنة، وتراجع الدولار، وتحسن الطلب المحلي، بينما قد يمثل تثبيت أسعار الفائدة، وأي انفراجة في الملف الأمريكي الإيراني، وتقلبات أسعار النفط، عوامل مؤثرة في اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
 

سعر الذهب

وأكد سعيد إمبابي أن الذهب يتحرك في اتجاه صاعد بحذر على المدى القصير، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار قد يواصلان تقديم الدعم للمعدن النفيس، بينما ستظل التطورات السياسية والنقدية العالمية والمحلية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار.

الأوقية العالمية تقفز 7.08% خلال الفترة

أظهر تحليل منصة آي صاغة ارتفاع سعر الأوقية من 4055.77 دولارًا في 3 أغسطس إلى 4342.95 دولارًا في 7 أغسطس، بزيادة بلغت نحو 287.18 دولارًا، وبنسبة 7.08%.

وأرجعت المنصة هذا الصعود إلى التوترات الجيوسياسية وزيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، مشيرة إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة نسبيًا لم تكن كافية لوقف صعود الذهب في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.

التوترات الجيوسياسية في صدارة عوامل صعود الذهب

أكدت آي صاغة أن التوترات الجيوسياسية كانت العامل الأبرز وراء ارتفاع الذهب عالميًا، مشيرة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة شنتا حربًا على إيران في 2026، بدأت بضربات جوية واسعة النطاق صباح 28 فبراير.

وخلال الفترة من 1 إلى 8 أغسطس، تجددت المواجهة بين واشنطن وطهران، مع إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار البحري على إيران ووقوع هجمات في مضيق هرمز.

وأوضحت المنصة أن التصعيد الجيوسياسي عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، وأدى إلى دعم الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

أوضحت آي صاغة أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قررت تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وأشارت إلى أن تثبيت الفائدة بدلًا من خفضها دعم الدولار عالميًا في بداية الفترة، إلا أن تأثير التوترات الجيوسياسية كان أقوى على حركة الذهب، بالتزامن مع تراجع الدولار أمام الجنيه من نحو 50.17 جنيه في 3 أغسطس إلى 49.74 جنيه في 6 أغسطس.
 

سعر الذهب اليوم

التضخم الأمريكي وتأثيره على الذهب

أشارت منصة آي صاغة إلى أن التضخم الأمريكي السنوي بلغ 2.4% في فبراير 2026، دون تغيير عن يناير، وبما يتماشى مع التوقعات، ليظل عند أدنى مستوى له منذ مايو 2025.

وأوضحت أن انخفاض التضخم نسبيًا يدعم الذهب كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

3 عوامل تدعم صعود الذهب

حددت منصة آي صاغة ثلاثة عوامل رئيسية دعمت الذهب خلال الأسبوع، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة.

وجاء تراجع الدولار أمام الجنيه في المرتبة الثانية، إذ انخفض من نحو 50.17 جنيه إلى 49.74 جنيه، بينما تمثل العامل الثالث في تحسن الطلب المحلي على الذهب بعد التصحيح السعري، بالتزامن مع تقارب السعر المحلي مع السعر العادل.

عوامل ضغط تحد من ارتفاع الذهب

في المقابل، يواجه الذهب عددًا من العوامل التي قد تحد من وتيرة صعوده، وعلى رأسها تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إلى جانب الفجوة السعرية الكبيرة التي ظهرت في بداية الأسبوع وأسهمت في حدوث التصحيح.

كما تمثل تقلبات أسعار النفط عاملًا مؤثرًا محتملًا على حركة الذهب، إذ قد تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على مستويات التضخم والسياسة النقدية.

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