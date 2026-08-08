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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ماذا سيحدث؟.. سر في عام 2028 يثير قلق العلماء

سر في عام 2028
سر في عام 2028
كريم ناصر

تتجه أنظار سياسيين ومستثمرين وقادة شركات التكنولوجيا نحو عام 2028، ليس بسبب حدث واحد منتظر، بل بسبب احتمال تزامن تحولات كبرى في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسة والإعلام، بصورة قد تعيد تشكيل طريقة العمل والتصويت والوصول إلى المعلومات.

وطرح موقع أكسيوس هذه الفكرة في مقال تحليلي بعنوان "كل شيء يتقاطع في 2028"، معتبرا أن العام قد يمثل لحظة التقاء لتيارات تتطور حاليا بصورة منفصلة، لكنها قد تصبح أكثر وضوحا وتأثيرا خلال السنوات المقبلة

ولا يقدم التقرير عام 2028 بوصفه موعدا مؤكدا لانقلاب عالمي، بل باعتباره نقطة زمنية محتملة قد تتجمع عندها تغيرات سياسية وتقنية واقتصادية متسارعة، بما يفرض على الحكومات والشركات الاستعداد لها منذ الآن.

الذكاء الاصطناعي يخرج من الشاشات

يرتبط المحور الأول بالتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الوظائف والصناعة والخدمات. فبدلًا من بقائه أداة لكتابة النصوص وتحليل البيانات، تتوقع شركات ومستثمرون أن ينتقل تدريجيا إلى تشغيل المصانع وشبكات الطاقة والمرافق والمناجم وقطاعات الإنتاج المختلفة.

ونقل أكسيوس عن تقرير لبنك غولدمان ساكس أن الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والطاقة والقدرات الحاسوبية، قد تبلغ نحو 7.6 تريليون دولار بين عامي 2026 و2031. ويعني ذلك، بحسب التقرير، أن الفصل التقليدي بين شركات التكنولوجيا 

مراكز البيانات والاقتصاد الحقيقي

كما بدأت آثار هذا الإنفاق تمتد إلى شركات تنتج الكابلات والدهانات ومواد البناء وتجهيزات مراكز البيانات، ما يشير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد محصورة في الرقائق والبرمجيات، بل أصبحت عاملًا يؤثر في أجزاء أوسع من "الاقتصاد الحقيقي".

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والسياسة كل شيء يتقاطع في 2028

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