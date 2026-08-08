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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

نفقة 400 جنيه.. طليقة أحمد خليل مذيع الجنازات تكشف عن أزمتها

ازمة مذيع الجنازات
ازمة مذيع الجنازات
كريم ناصر

ظهرت طليقة أحمد خليل، المعروف إعلامياً بـ"مذيع العزاءات أو الجنازات"، في تصريحات تزعم فيها أنها من ذوي الهمم وتتقاضى مبلغ 400 جنيه فقط شهرياً، مشيرة إلى ظروفها المعيشية الصعبة. 

وقالت طليقة أحمد خليل، عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا عايزة حقي، معايا ملك في تالتة ثانوي ومازن في أولى ثانوي، باخد 400 جنيه، لكل طفل 200 جنيه شهريًا، والدي ووالدتي على المعاش وكفاية عليهم لحد كده".

كان الإعلامي أحمد خليل رد على شكوى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، المقدمة إلى نقابة الإعلاميين ضده، والتي جاءت على خلفية تصرفاته في الجنازات والعزاءات.

وقال خليل، في فيديو متداول نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في حد بييجي آخر الشهر بيقولي خد فلوس بنزينك أو تحركاتك عشان تروح تجامل، بنجامل طوب الأرض، وتيجي تقول اسم أحمد خليل يقولك راجل مجامل. أنا بروح للمغمور قبل المشهور، وده من صميم شغلي، ومش من حق أي حد يمنعني، لأنه مفيش قانون ولا عرف ولا شرع يمنع».

وأثار تعليقه تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، الذين انقسمت آراؤهم حول الأزمة المتداولة خلال الساعات الماضية.

مذيع الجنازات ازمة مذيع الجنازات أحمد خليل

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