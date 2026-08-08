القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

وتم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل – له معلومات جنائية)، وتم بارشاده ضبط (87 قطعة سلاح أبيض – كمية لمخدر الحشيش – هاتف محمول"بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الاجرامى")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للأسلحة البيضاء والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





