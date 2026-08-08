الصحة: 5.3 مليون مواطن استفادوا من الخدمات المجانية بالمدن الساحلية خلال الصيف

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن موسم الصيف في مصر يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة كبيرة في حركة المواطنين نحو المدن الساحلية والشواطئ والمطاعم والمنشآت السياحية، موضحًا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تضمنت تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع هذه التغيرات، لا تقتصر على تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات أو إعادة تمركز سيارات الإسعاف، وإنما تعتمد بشكل أساسي على الوقاية ومنع حدوث المشكلات الصحية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الخطة تشمل رفع جاهزية المنشآت الصحية وأقسام الطوارئ، وتوفير خدمات طبية من خلال عيادات متنقلة بالقرب من أماكن المصطافين إلى جانب تكثيف الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومراقبة مياه الشرب وحمامات السباحة، ومكافحة ناقلات الأمراض مثل البعوض والحشرات والقوارض، فضلًا عن توعية المواطنين بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضاف أن الوزارة تقدم أكثر من 13 ألف خدمة مجانية للمصطافين والزائرين في المدن الساحلية، استفاد منها نحو 5.3 مليون مواطن، مع الدفع بـ17 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل في 7 محافظات هي مطروح والإسكندرية والسويس ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، لتقديم الكشف الطبي والإسعافات الأولية وخدمات الطوارئ وصرف الأدوية اللازمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى سحب عينات دورية من حمامات السباحة والشواطئ بالقرى السياحية، مؤكدًا أن التعامل مع المخالفات يتم وفق مدى تأثيرها على الصحة العامة؛ فإذا كانت المخالفة لا تمثل خطرًا مباشرًا، يتم توجيه إنذار وتصحيحها، بينما يتم منع استخدام حمام السباحة فورًا إذا كانت المخالفة تمثل تأثيرًا مباشرًا وآنيًا على الصحة العامة، أو إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة.

