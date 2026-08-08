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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي كلاي وفهد البطل.. طفلة تكشف لأحمد العوضي سر إعجابها به في الساحل الشمالي

أحمد العوضي
أحمد العوضي
سارة عبد الله

لفت الفنان أحمد العوضي ، الأنظار خلال تواجده في الساحل الشمالي، بعدما ظهر في مقطع فيديو جمعه بطفلة صغيرة، في لقاء عفوي وطريف تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، دخل أحمد العوضي في حوار لطيف مع الطفلة، وسألها عن الأعمال والشخصيات التي تحبها، لتكشف عن إعجابها بشخصيتي «علي كلاي» و«فهد البطل»، وهما من أبرز الشخصيات التي قدمها العوضي خلال أعماله الفنية الأخيرة.

وأشاد العوضي بالطفلة، ووجه لها حديثًا مازحًا، قائلًا إنها «أحلى بنت في الساحل الشمالي»، قبل أن يداعبها بشأن إمكانية مشاركتها معه في أحد أعماله الفنية المقبلة، في لفتة أثارت إعجاب المتابعين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات أشادت بعفوية العوضي وتفاعله مع جمهوره، خاصة الأطفال الذين يرتبطون بشخصياته التي يقدمها في أعماله الدرامية.

ويأتي ظهور أحمد العوضي في الساحل الشمالي بالتزامن مع نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، واستعداده لأعمال جديدة، إلى جانب استمرار عرض أحدث أعماله السينمائية «شمشون ودليلة»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة مي عمر وعدد من النجوم.

وكانت شخصية «فهد البطل» التي قدمها العوضي قد حققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور، كما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بشخصية «علي كلاي»، وهو ما ظهر بوضوح في تفاعل الطفلة معه خلال اللقاء.

الفنان أحمد العوضي الساحل الشمالي أحمد العوضي

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