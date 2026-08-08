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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بناقل حركة يدوي.. شيفروليه كامارو الخارقة تعود في 2029‏

شيفروليه كامارو الخارقة
شيفروليه كامارو الخارقة
كريم عاطف

تستعد سيارة العضلات الأمريكية شيفروليه كامارو للعودة إلى الأسواق من جديد، لكن هذه المرة بملامح مختلفة جذريا عن الأجيال السابقة، وتشير أحدث التقارير إلى أن جنرال موتورز قد تؤجل عودة السيارة إلى عام 2029، مع خطة تتضمن تقديمها بأربعة أبواب للمرة الأولى في تاريخها، مع الاحتفاظ بالدفع الخلفي ومحرك V8 وناقل حركة يدوي.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية ظهور الجيل الجديد خلال عام 2028، بعد توقف إنتاج الجيل السادس بنهاية موديل 2024، إلا أن معلومات حديثة نقلها موقع GM Authority ترجح تأجيل المشروع لعام إضافي.

ويتمثل التغيير الأكثر جرأة في الجيل المرتقب في التخلي عن التصميم التقليدي ذي البابين، والانتقال إلى هيكل سيدان رياضية بأربعة أبواب.

ويعد هذا التحول غير مسبوق بالنسبة لكامارو، التي ارتبط اسمها منذ ظهورها في ستينيات القرن الماضي بالسيارات الرياضية ذات الهيكل الكوبيه.

ورغم التغيير في الشكل، لا يبدو أن شيفروليه تعتزم التخلي عن الطابع الرياضي للسيارة، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى اعتماد الجيل الجديد على نسخة مطورة من منصة Alpha 2 التابعة لجنرال موتورز، وهي البنية المستخدمة في طرازي كاديلاك CT4 وCT5.

ويعزز اختيار هذه المنصة احتمالات استمرار كامارو الجديدة بنظام الدفع الخلفي، إلى جانب الاستفادة من خبرات جنرال موتورز في تطوير السيارات السيدان الرياضية عالية الأداء.

حتى الآن، لم تكشف شيفروليه رسميا عن منظومة المحركات التي ستتوفر بها كامارو الجديدة، إلا أن التقارير تشير إلى وجود نسخة عالية الأداء مزودة بمحرك V8.

ومن المتوقع أن تستفيد هذه النسخة من الجيل الجديد من محركات Small Block التي تطورها جنرال موتورز، والتي ترتبط أيضا بمنظومات القوة المستخدمة في سيارات كورفيت.

وفي المقابل، قد تحصل الفئات الأقل أداء على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، خاصة أن جنرال موتورز تستخدم بالفعل هذه النوعية من المحركات مع سيارات تعتمد على منصة Alpha.

ومن أبرز التفاصيل التي قد تحافظ عليها كامارو الجديدة هو ناقل الحركة اليدوي، حيث تشير التقارير إلى أن شيفروليه تدرس توفيره إلى جانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

ويمثل هذا الخيار نقطة مهمة بالنسبة لعشاق السيارات الرياضية، لأنه يحافظ على أحد العناصر التي لطالما ارتبطت بتجربة قيادة كامارو، ويؤكد أن السيارة الجديدة لن تركز فقط على تقديم تصميم مختلف أو إضافة أبواب خلفية، وإنما ستحتفظ بجزء من شخصيتها الأصلية.

ومن المنتظر أن تعود كامارو إلى ساحة المنافسة الأمريكية في مواجهة فورد موستنج ودودج تشارجر، إلا أن كل سيارة ستتبنى فلسفة مختلفة.

وتواصل فورد تقديم موستنج بتصميم رياضي ذي بابين، مع خيارات تتضمن محركا رباعي الأسطوانات وآخر V8، بينما تقدم دودج تشارجر الجديدة خيارات بهيكل ذي بابين أو أربعة أبواب، إلى جانب محرك Hurricane سداسي الأسطوانات في نسخ محركات الاحتراق الداخلي.

أما كامارو، فقد تحصل على تركيبة مميزة تجمع بين الهيكل ذي الأربعة أبواب، والدفع الخلفي، ومحرك V8، مع إمكانية توفير ناقل حركة يدوي.

وقد تمنح هذه المعادلة شيفروليه فرصة لتقديم سيارة تجمع بين الاستخدام العملي اليومي والشخصية الرياضية التي اشتهرت بها كامارو على مدار عقود.

أنهت شيفروليه إنتاج كامارو بعد موديل 2024، لكنها أوضحت في ذلك الوقت أن توقف الجيل السادس لا يعني بالضرورة اختفاء اسم كامارو من مستقبل الشركة.

سيارة العضلات الأمريكية شيفروليه كامارو شيفروليه كامارو ناقل حركة يدوي سيدان رياضية

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