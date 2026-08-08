اليابان تحتج على عمليات المسح البحري من كوريا الجنوبية قبالة جزر متنازع عليها

احتجت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، على أنشطة سفينة أبحاث بحرية كورية جنوبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من الجزر الصغيرة الواقعة في بحر اليابان، التي تطالب طوكيو بسيادتها وتسيطر عليها سول فعليًّا.

وقدم مدير عام مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا التابع لوزارة الخارجية، ماساكي كاناي، احتجاجاً شديد اللهجة إلى لي سانج-يول، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الكورية الجنوبية لدى طوكيو، قائلاً إن السفينة كانت تجري أبحاثاً دون موافقة مسبقة من اليابان، حسبما أودرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وذكرت الوزارة أن السفينة الكورية الجنوبية شوهدت وهي تلقي ما بدا أنه حبل في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من الجزر الصغيرة، التي تعرف باسم "تاكيشيما" في اليابان و"دوكدو" في كوريا الجنوبية.