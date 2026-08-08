محافظ جنوب سيناء: تطوير الرويسات يشمل الإسكان والخدمات والمرافق

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال؛ تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير منطقة الرويسات يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمناطق السكنية والخدمية والإنتاجية بالمحافظة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ اليوم/السبت/ احتفالية تسليم رخص إشغال المرحلة الأولى من مخازن وهناجر منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير، ورئيس مدينة شرم الشيخ سامح المتولي، ومديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأوضح المحافظ - خلال الاحتفالية - أن تطوير منطقة الرويسات يأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بالمنطقة، لا تقتصر على تنظيم الأنشطة والورش فقط، وإنما تمتد لتشمل تطوير مختلف مكونات المنطقة من إسكان وخدمات ومرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة.

وأضاف كمال : أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منطقة الرويسات وتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة، من خلال رفع كفاءة الخدمات وتنظيم الأنشطة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين، بما يتماشى مع المكانة السياحية العالمية لمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن احتفالية اليوم تضمنت تسليم رخص إشغال المرحلة الأولى من مخازن وهناجر المنطقة، والتي شملت 21 مخزنًا و6 هناجر للمستحقين، بما يتيح لهم بدء ممارسة أنشطتهم بصورة قانونية ومنظمة.

وتابع : أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير، من خلال افتتاح تقسيمات الورش الجديدة، وإطلاق العمل بالمرحلة الثانية من المخازن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، إلى جانب إعادة تقسيم وتخطيط الهناجر لاستيعاب المواطنين الذين تخلفوا عن التقديم خلال المراحل السابقة.

وأعلن محافظ جنوب سيناء منح مهلة نهائية لمدة 15 يومًا تبدأ من اليوم لجميع المستفيدين لاستكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أنه سيتم سحب المخازن أو الوحدات غير المستوفاة للإجراءات وإعادة تخصيصها عقب انتهاء المهلة المحددة، دون استثناءات.