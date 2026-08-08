فخامة لا تُصدق.. جولة في مقر حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

يستعد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز للاحتفال بزفافهما في أجواء استثنائية، وسط توقعات بأن يكون الحفل واحدًا من أكثر حفلات الزفاف فخامة خلال عام 2026، خاصة مع اختيار جزيرة ماديرا البرتغالية لإقامة مراسم الزواج والاستقبال.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، من بينها صحيفة «ذا صن»، من المقرر إقامة مراسم الزواج في كاتدرائية فونشال، عاصمة ماديرا، والتي تستوعب نحو 800 شخص، على أن تتوجه جورجينا إلى مذبح الكاتدرائية وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء.

موعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

وتشير التقارير إلى أن زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز سيقام في ماديرا، مسقط رأس نجم نادي النصر السعودي، وسط ترتيبات ضخمة تليق بشهرة الثنائي وثروتهما.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن ينتقل العروسان إلى مكان حفل الاستقبال، الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن الكاتدرائية، سواء بالسيارة أو سيرًا على الأقدام.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا

وبدأت قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بشكل رسمي عام 2016، بعدما التقى الثنائي في أحد متاجر «غوتشي»، حيث كانت جورجينا تعمل بائعة في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقتهما وأصبحت جورجينا شريكة حياة نجم كرة القدم البرتغالي، وظهرت معه في العديد من المناسبات العامة والعائلية.

وفي صيف العام الماضي، أعلن الثنائي خطوة جديدة في علاقتهما بعدما تقدم رونالدو لخطبة جورجينا، التي شاركت صورة لخاتم الخطوبة الضخم عبر حسابها على «إنستجرام»، وسط اهتمام واسع من محبيهما حول العالم.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

خاتم خطوبة جورجينا يثير الانتباه

وأثار خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز اهتمامًا كبيرًا، إذ قدرت تقارير صحفية قيمته بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح واحدًا من أبرز تفاصيل ارتباط الثنائي.

وكانت جورجينا قد تحدثت سابقًا عن علاقتها برونالدو، مؤكدة أن الحب جمع بينهما منذ النظرة الأولى، بينما سبق لرونالدو أن تحدث عن رغبته في الزواج منها، وهو ما يجعل حفل الزفاف المنتظر محطة مهمة في قصة علاقتهما.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

فندق فاخر لاستقبال ضيوف زفاف رونالدو وجورجينا

ومن بين أبرز تفاصيل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا اختيار فندق «سافوي بالاس» الفاخر في ماديرا لاستضافة العروسين والضيوف وحفل الاستقبال، وفقًا للتقارير المتداولة.

ويعد الفندق من أبرز الفنادق الفاخرة في الجزيرة، ويضم مئات الغرف والأجنحة، إلى جانب مجموعة كبيرة من المطاعم والمرافق الترفيهية.

ويضم الفندق 6 حمامات سباحة، ومنتجعًا صحيًا فاخرًا، وخدمات شخصية للنزلاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلالات بانورامية على المحيط والجزيرة.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

جناح فاخر بسعر يتجاوز 1000 جنيه إسترليني لليلة

وسبق أن أقام رونالدو وأفراد من عائلته في الفندق، وتشير التقارير إلى احتمال إقامتهم في جناح «ذا ريزيرف» الفاخر الموجود في الطوابق العليا، والذي تبدأ أسعار الإقامة فيه من نحو 1100 جنيه إسترليني لليلة الواحدة.

كما يضم الفندق قاعة احتفالات كبرى يمكنها استضافة ما يصل إلى 1000 شخص، إلى جانب مساحات خارجية وأماكن فاخرة على سطح الفندق، ما يجعله خيارًا مناسبًا لاستقبال عدد كبير من ضيوف حفل الزفاف.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

فخامة استثنائية داخل فندق سافوي بالاس

ويتميز فندق سافوي بالاس في ماديرا بتصميم فاخر، يبدأ من المدخل الرئيسي الذي تزينه ثريا معدنية ضخمة يصل ارتفاعها إلى نحو 33 قدمًا، مع باقات من الزهور.

كما يضم الفندق بارًا فاخرًا يقدم خلال فترات بعد الظهر عروضًا موسيقية على البيانو، بالإضافة إلى درج حلزوني كبير يؤدي إلى أحد حمامات السباحة، الذي يبلغ طوله نحو 18 مترًا.

ويستطيع الضيوف أيضًا الاستمتاع بالمرافق الخارجية والموسيقى الحية، أو قضاء الوقت على كراسي الاسترخاء والاستمتاع بإطلالات ماديرا الساحرة.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

352 غرفة فاخرة لضيوف حفل الزفاف

ويضم الفندق نحو 352 غرفة فاخرة، توفر للنزلاء إطلالات على المحيط، إلى جانب مساحات واسعة للتخزين وحمامات منفصلة وخيارات متعددة للوسائد، ضمن الخدمات الفاخرة التي يقدمها الفندق لضيوفه.

كما يمكن لضيوف حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا الاستمتاع بمطعم «جالاكسيا» الموجود على سطح الفندق، والذي يقدم المأكولات البحرية والأطباق المحلية بلمسات عصرية.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

سبا فاخر وعلاجات باهظة الثمن

ولن تتوقف مظاهر الرفاهية عند حفل الزفاف، إذ يوفر الفندق منتجعًا صحيًا فاخرًا يقدم مجموعة واسعة من العلاجات.

وتتراوح الخدمات بين جلسات العناية بالبشرة التي قد تصل تكلفتها إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا، وجلسات التدليك التي تبلغ نحو 226 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تصل تكلفة جلسات العناية بالأظافر إلى نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا.

كما يضم الفندق مرافق مناسبة للعائلات، من بينها غرفة ألعاب للأطفال، إلى جانب صالة رياضية تعمل على مدار الساعة وتحتوي على معدات متنوعة لتمارين القوة وتمارين القلب.