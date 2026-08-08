قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فخامة لا تُصدق.. جولة في مقر حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام
تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام
آية التيجي

يستعد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز للاحتفال بزفافهما في أجواء استثنائية، وسط توقعات بأن يكون الحفل واحدًا من أكثر حفلات الزفاف فخامة خلال عام 2026، خاصة مع اختيار جزيرة ماديرا البرتغالية لإقامة مراسم الزواج والاستقبال.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية، من بينها صحيفة «ذا صن»، من المقرر إقامة مراسم الزواج في كاتدرائية فونشال، عاصمة ماديرا، والتي تستوعب نحو 800 شخص، على أن تتوجه جورجينا إلى مذبح الكاتدرائية وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء.

موعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا

وتشير التقارير إلى أن زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز سيقام في ماديرا، مسقط رأس نجم نادي النصر السعودي، وسط ترتيبات ضخمة تليق بشهرة الثنائي وثروتهما.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن ينتقل العروسان إلى مكان حفل الاستقبال، الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن الكاتدرائية، سواء بالسيارة أو سيرًا على الأقدام.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا

وبدأت قصة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بشكل رسمي عام 2016، بعدما التقى الثنائي في أحد متاجر «غوتشي»، حيث كانت جورجينا تعمل بائعة في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقتهما وأصبحت جورجينا شريكة حياة نجم كرة القدم البرتغالي، وظهرت معه في العديد من المناسبات العامة والعائلية.

وفي صيف العام الماضي، أعلن الثنائي خطوة جديدة في علاقتهما بعدما تقدم رونالدو لخطبة جورجينا، التي شاركت صورة لخاتم الخطوبة الضخم عبر حسابها على «إنستجرام»، وسط اهتمام واسع من محبيهما حول العالم.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

خاتم خطوبة جورجينا يثير الانتباه

وأثار خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز اهتمامًا كبيرًا، إذ قدرت تقارير صحفية قيمته بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني، ليصبح واحدًا من أبرز تفاصيل ارتباط الثنائي.

وكانت جورجينا قد تحدثت سابقًا عن علاقتها برونالدو، مؤكدة أن الحب جمع بينهما منذ النظرة الأولى، بينما سبق لرونالدو أن تحدث عن رغبته في الزواج منها، وهو ما يجعل حفل الزفاف المنتظر محطة مهمة في قصة علاقتهما.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

فندق فاخر لاستقبال ضيوف زفاف رونالدو وجورجينا

ومن بين أبرز تفاصيل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا اختيار فندق «سافوي بالاس» الفاخر في ماديرا لاستضافة العروسين والضيوف وحفل الاستقبال، وفقًا للتقارير المتداولة.

ويعد الفندق من أبرز الفنادق الفاخرة في الجزيرة، ويضم مئات الغرف والأجنحة، إلى جانب مجموعة كبيرة من المطاعم والمرافق الترفيهية.

ويضم الفندق 6 حمامات سباحة، ومنتجعًا صحيًا فاخرًا، وخدمات شخصية للنزلاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلالات بانورامية على المحيط والجزيرة.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

جناح فاخر بسعر يتجاوز 1000 جنيه إسترليني لليلة

وسبق أن أقام رونالدو وأفراد من عائلته في الفندق، وتشير التقارير إلى احتمال إقامتهم في جناح «ذا ريزيرف» الفاخر الموجود في الطوابق العليا، والذي تبدأ أسعار الإقامة فيه من نحو 1100 جنيه إسترليني لليلة الواحدة.

كما يضم الفندق قاعة احتفالات كبرى يمكنها استضافة ما يصل إلى 1000 شخص، إلى جانب مساحات خارجية وأماكن فاخرة على سطح الفندق، ما يجعله خيارًا مناسبًا لاستقبال عدد كبير من ضيوف حفل الزفاف.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

فخامة استثنائية داخل فندق سافوي بالاس

ويتميز فندق سافوي بالاس في ماديرا بتصميم فاخر، يبدأ من المدخل الرئيسي الذي تزينه ثريا معدنية ضخمة يصل ارتفاعها إلى نحو 33 قدمًا، مع باقات من الزهور.

كما يضم الفندق بارًا فاخرًا يقدم خلال فترات بعد الظهر عروضًا موسيقية على البيانو، بالإضافة إلى درج حلزوني كبير يؤدي إلى أحد حمامات السباحة، الذي يبلغ طوله نحو 18 مترًا.

ويستطيع الضيوف أيضًا الاستمتاع بالمرافق الخارجية والموسيقى الحية، أو قضاء الوقت على كراسي الاسترخاء والاستمتاع بإطلالات ماديرا الساحرة.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

352 غرفة فاخرة لضيوف حفل الزفاف

ويضم الفندق نحو 352 غرفة فاخرة، توفر للنزلاء إطلالات على المحيط، إلى جانب مساحات واسعة للتخزين وحمامات منفصلة وخيارات متعددة للوسائد، ضمن الخدمات الفاخرة التي يقدمها الفندق لضيوفه.

كما يمكن لضيوف حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا الاستمتاع بمطعم «جالاكسيا» الموجود على سطح الفندق، والذي يقدم المأكولات البحرية والأطباق المحلية بلمسات عصرية.

تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا وفندق الأحلام

سبا فاخر وعلاجات باهظة الثمن

ولن تتوقف مظاهر الرفاهية عند حفل الزفاف، إذ يوفر الفندق منتجعًا صحيًا فاخرًا يقدم مجموعة واسعة من العلاجات.

وتتراوح الخدمات بين جلسات العناية بالبشرة التي قد تصل تكلفتها إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا، وجلسات التدليك التي تبلغ نحو 226 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تصل تكلفة جلسات العناية بالأظافر إلى نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا.

كما يضم الفندق مرافق مناسبة للعائلات، من بينها غرفة ألعاب للأطفال، إلى جانب صالة رياضية تعمل على مدار الساعة وتحتوي على معدات متنوعة لتمارين القوة وتمارين القلب.

كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا زواج كريستيانو رونالدو موعد زفاف رونالدو وجورجينا حفل زفاف كريستيانو رونالدو زفاف رونالدو 2026 جورجينا رودريغيز 2026 خاتم خطوبة جورجينا فندق سافوي بالاس زفاف رونالدو في ماديرا كريستيانو رونالدو وجورجينا في ماديرا ثروة كريستيانو رونالدو وجورجينا حفل زفاف المشاهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

كارولين عزمي

بعد تصدرها التريند.. كارولين عزمي تحسم حقيقة أول أجر لها في التمثيل

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد