أجواء مبهجة على شاطئ مرسى علم.. جمل يشارك المصطافين لحظات الترفيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل يتجول على أحد شواطئ مرسى علم، وسط المصطافين والسائحين، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الجمل خلال الفيديو وهو يتنقل بين المصطافين على الشاطئ، بينما حرص عدد من المتواجدين على التقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من البهجة والمرح.

وتُعد الجمال من الأنشطة الترفيهية الموجودة بالفعل في عدد من شواطئ مرسى علم، حيث يقبل بعض السائحين والمصطافين على التقاط الصور التذكارية معها والاستمتاع بمشاهدتها خلال جولاتها على الشاطئ.

ويأتي ظهور الجمال على شواطئ الغردقة كواحد من المشاهد التي تضفي طابعًا مميزًا على التجربة السياحية، خاصة مع إقبال السائحين على توثيق لحظاتهم والتقاط الصور خلال زيارتهم للمدينة الساحلية.