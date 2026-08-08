بطلة كليب عمرو دياب.. لجين خليفة تكشف كواليس رحلتها من الطب للتمثيل

حلّت الشابة لجين خليفة ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة ON، للحديث عن تفاصيل تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في فيديو كليب أغنية عمرو دياب الجديدة "لولا البنات".

مسيرة لجين حليفة

وكشفت لجين أنها حصلت على مجموع 101% في الشهادة الثانوية البريطانية (IGCSE)، موضحة أن النسبة الإضافية جاءت نتيجة تميزها وتفوقها الرياضي، قبل أن تلتحق بكلية الطب، بناءً على رغبة وشغف قديم لديها بدراسة العلوم ومساعدة المرضى.

وتحدثت عن علاقتها برياضة الجمباز، مؤكدة أنها تعتبرها حياتها، إذ بدأت ممارستها منذ أن كانت في الثانية والنصف من عمرها، في نادي الجزيرة ونادي الصيد، كما تشرفت بتمثيل منتخب مصر في بطولات دولية، وأشارت إلى أنها واصلت مشوارها في اللعبة حتى أصبحت مدربة ومحكمة معتمدة.

وعن دخولها المجال الفني، أوضحت لجين أنها تحب الوقوف أمام الكاميرا والعمل كـ"موديل"، ولذلك كانت تبحث عن فرص في هذا المجال، مشيرة إلى أنها شاركت من قبل في مسلسل "حكاية نرجس" مع الفنانة ريهام عبد الغفور، مضيفة أنها بدأت دخول المجال الفني منذ عامين فقط، رغم حبها له منذ الصغر، قائلة: "أنا مش موديل أصلًا، والموضوع جه بالصدفة".

وكشفت "خليفة" أنها لم تكن تعرف في البداية أنها ستقف أمام الفنان عمرو دياب في كليب "لولا البنات"، وأنها علمت بذلك قبل التصوير بيوم واحد فقط، قائلة: "إني أقف قدام عمرو دياب وأشوفه وجهًا لوجه كانت حاجة كبيرة جدًا".

ولفتت إلى أنها لم تكن تتوقع أن تتصدر الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن رؤية الفيديو كليب كانت موجودة منذ البداية لدى المخرج طارق العريان، وتم تصويره فور صدور ألبوم عمرو دياب.

وأضافت: "هما عندهم نظرة من الأول وعارفين عايزين يعملوا إيه، فهما شاطرين إنهم يعملوا الحاجة اللي الناس كانت عايزاها بالصدفة". كما كشفت أن الأصوات والزغاريد والإيقاعات التي ظهرت في إحدى فقرات الكليب كانت تسجيلات حقيقية لهم، قائلة: "الصوت والزغاريط والإيقاعات في الفقرة دي كانت بصوتنا الحقيقي في التسجيل".

وأكدت لجين أنها دخلت المجال الفني باجتهادها وعن طريق تجربة أداء، مشيرة إلى أن قدرتها على الجمع بين الدراسة والرياضة والفن ترجع إلى إدارة الوقت، متابعة: "السر في ده كله هو إدارة الوقت ونصيحة جدتي ليا إن الأيام كده كده بتعدي، فالمفروض نستغلها".

وأكدت أن والدتها تدعمها في كل خطوة تختارها، وهو ما يساعدها على الاستمرار في المجالات المختلفة التي تهتم بها.

وعن حصولها على لقب "ملكة جمال"، قالت لجين: "طقت في دماغي فجأة أدخلها.. أخدت لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر، وأخدت ملكة جمال مصر للسياحة".