وفاة الموسيقى ويليام أوربيت عن عمر ناهز 69 عاما

توفي الموسيقي البريطاني ويليام أوربيت، الحائز على جائزة جرامي، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالتعاون مع عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم النجمة مادونا وفرقتا All Saints وBlur.

وأكدت عائلة أوربيت خبر وفاته في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، موضحة أنه رحل في منزله يوم 23 يوليو 2026، معربة عن حزنها العميق لفقدانه، ومشيرة إلى أن إرثه الموسيقي وصداقاته وكرمه ستظل حاضرة في حياة كل من عرفه.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن عائلة وأصدقاء ويليام أوربيت عن وفاته في منزله يوم 23 يوليو 2026. نشعر بحزن عميق لرحيله، وسنفتقده بشدة، كما سيفتقده الكثيرون ممن أثرى حياتهم بموسيقاه وصداقته وكرمه، نرجو من الجميع احترام خصوصية عائلة ويليام وأصدقائه المقربين خلال هذه الفترة العصيبة".

أعمال ويليام أوربيت

وخلال مسيرته الفنية، ترك أوربيت بصمة واضحة في عالم الموسيقى، سواء من خلال أعماله الخاصة أو عبر مشاركته كمنتج وموزع موسيقي مع عدد من الفنانين العالميين.

وحقق أوربيت نجاحا لافتا في قوائم الأغاني بالمملكة المتحدة، من أبرزها إعادة توزيعه لمقطوعة "Barber's Adagio for Strings"، والتي أعاد تقديمها الموسيقي فيري كورستن، إلى جانب أغنية "Feel Good Time" التي طرحها عام 2003 بالتعاون مع النجمة بينك، ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "Charlie's Angels: Full Throttle".

وتعد أعمال ويليام أوربيت مع مادونا من أبرز محطات مسيرته، إذ ساهم في صناعة عدد من الأعمال التي عززت حضوره كواحد من أبرز المنتجين والموزعين الموسيقيين في المشهد العالمي.