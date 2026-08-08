قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة الموسيقى ويليام أوربيت عن عمر ناهز 69 عاما

ويليام أوربيت
ويليام أوربيت
أحمد إبراهيم

توفي الموسيقي البريطاني ويليام أوربيت، الحائز على جائزة جرامي، عن عمر ناهز 69 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالتعاون مع عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم النجمة مادونا وفرقتا All Saints وBlur.

وأكدت عائلة أوربيت خبر وفاته في بيان نشرته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، موضحة أنه رحل في منزله يوم 23 يوليو 2026، معربة عن حزنها العميق لفقدانه، ومشيرة إلى أن إرثه الموسيقي وصداقاته وكرمه ستظل حاضرة في حياة كل من عرفه.

وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تعلن عائلة وأصدقاء ويليام أوربيت عن وفاته في منزله يوم 23 يوليو 2026. نشعر بحزن عميق لرحيله، وسنفتقده بشدة، كما سيفتقده الكثيرون ممن أثرى حياتهم بموسيقاه وصداقته وكرمه، نرجو من الجميع احترام خصوصية عائلة ويليام وأصدقائه المقربين خلال هذه الفترة العصيبة".

أعمال ويليام أوربيت

وخلال مسيرته الفنية، ترك أوربيت بصمة واضحة في عالم الموسيقى، سواء من خلال أعماله الخاصة أو عبر مشاركته كمنتج وموزع موسيقي مع عدد من الفنانين العالميين.

وحقق أوربيت نجاحا لافتا في قوائم الأغاني بالمملكة المتحدة، من أبرزها إعادة توزيعه لمقطوعة "Barber's Adagio for Strings"، والتي أعاد تقديمها الموسيقي فيري كورستن، إلى جانب أغنية "Feel Good Time" التي طرحها عام 2003 بالتعاون مع النجمة بينك، ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "Charlie's Angels: Full Throttle".

وتعد أعمال ويليام أوربيت مع مادونا من أبرز محطات مسيرته، إذ ساهم في صناعة عدد من الأعمال التي عززت حضوره كواحد من أبرز المنتجين والموزعين الموسيقيين في المشهد العالمي.

الموسيقي البريطاني ويليام أوربيت البريطاني ويليام أوربيت ويليام أوربيت أعمال ويليام أوربيت أغاني ويليام أوربيت وفاة ويليام أوربيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

مبادرة ايادي المحلة

أيادي مصر بالغربية تحمل عراقة الدلتا إلى كنوز مطروح.. عسل النحل والفخار والخزف والسجاد اليدوي تتصدر جناح المحافظة بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| أمين الفتوى: لا يجوز نزع ولاية الأب إلا من خلال القضاء.. الإسراف في الماء تعديًا على نعمة من أعظم نعم الله

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد.. صرح طبي متكامل يقترب من دخول الخدمة بنسبة تنفيذ تتجاوز 95% ويتابع رفع كفاءة الطريق المؤدي للمستشفى

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد