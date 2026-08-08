لن تتكرر.. شريهان تحتفي بعودة شيرين عبد الوهاب

أعربت النجمة شريهان عن سعادتها الكبيرة بعودة المطربة شيرين عبد الوهاب للوقوف على المسرح من جديد، بعد فترة من الغياب، مؤكدة دعمها الكامل لها وتمنياتها لها بالتوفيق في هذه الخطوة.

وحرصت شريهان على توجيه رسالة مؤثرة إلى شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، أعربت خلالها عن حبها الكبير لصوتها وموهبتها.

وكتبت شريهان: «من قلبي.. بكل الحب والعشق أتمنى التوفيق لمبدعة مصرية رائعة الجمال ليس لها، ولن يكون لها مثيل، حبي وعشقي ودعائي لبصمة مصرية عبقرية في عالم الطرب لن ولم تتكرر لا صوتًا ولا مشاعر ولا إحساس ولا حالة فنية عالمية فريدة».

وأضافت شريهان في رسالتها: «ولا قلب إنسان.. شيرين عبد الوهاب»، مختتمة حديثها بعدد من الرموز التعبيرية التي عبرت عن محبتها ودعمها للفنانة.

وجاءت رسالة شريهان بالتزامن مع عودة شيرين عبد الوهاب للقاء جمهورها من جديد، من خلال حفل غنائي أقيم في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على مساندة شيرين في عودتها إلى المسرح، ومن أبرزهم الفنانة غادة عبد الرازق، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بسمة وهبة، إلى جانب الفنانات إلهام شاهين، وهالة صدقي، وبوسي، بالإضافة إلى المطرب محمود الليثي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياتها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي استقبلها بحفاوة وترحيب، في أجواء عكست حالة من الحماس والسعادة بعودتها مجددًا إلى الساحة الغنائية ولقاء محبيها على المسرح.

وتأتي عودة شيرين إلى الحفلات بعد فترة من الغياب، لتتصدر اهتمامات جمهورها ومحبيها، خاصة مع حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعمها والاحتفاء بعودتها لتقديم حفلاتها الغنائية من جديد.