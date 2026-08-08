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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في الساحل .. والجمهور يغني معه "لولا البنات"

عمرو دياب
عمرو دياب
محمد زاهر   -  
يمنى عبد الظاهر

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا جماهيريًا استثنائيًا ضمن فعاليات «يلا ساحل»، على مسرح أرينا العلمين، وسط حضور بالآلاف، في حفل شهد أضخم تجمع جماهيري في حفلات صيف الساحل هذا العام، وأكبر حضور تشهده مدينة العلمين.

واحتشد جمهور عمرو دياب قبل انطلاق الحفل بساعات، في مشهد يعكس الشعبية الاستثنائية التي يتمتع بها «الهضبة»، قبل أن يصعد إلى المسرح ويفتتح حفله بأغنية «يا أنا يا لا»، وسط هتافات وتفاعل جماهيري كبير، ليبدأ واحدة من أكثر ليالي صيف الساحل اشتعالًا.

وواصل عمرو دياب الحفل بمجموعة من أبرز أغانيه، فقدم «وغلاوتك»، «حبيتك»، «جيتلك»، «وياه»، «راجع» و«غيابه فرق»، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شاركه غناء كلمات الأغاني.

وحرص النجم عمرو دياب خلال الحفل على تحية الملحن محمد يحيى وقدمه على المسرح ، مذكرا الجمهور بتعاوناتهما العديدة على مدار مسيرته الفنية حتى ألبومه الأخير «حبيتك».

وواصل الهضبة تقديم أغانيه خلال الحفل، منها «قمرين»، «العالم الله»، «نور العين» و«ليلي نهاري»، في واحدة من أكثر فقرات الحفل تفاعلًا.

كما فاجأ عمرو دياب جمهوره باستضافة الملحن الشاب أدهم أيمن بهجت قمر ، الذي تعاون معه في أغنية «سلام كبير» من ألبوم «حبيتك»، وسط ترحيب كبير من الجمهور.

واستكمل الهضبة الحفل بباقة من أغانيه، فغنى «ناقصاك القعدة»، «أكتر وأكتر»، «شكرًا من هنا لبكرة» و«بابا»، قبل أن يقدم أغنية «لولا البنات»، التي شهدت ظهور «لجين» بطلة الكليب على المسرح، في مفاجأة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

واختتم عمرو دياب الحفل بأغنية «جيتلك»، التي تحولت إلى لحظة جماعية غنى خلالها الجمهور مع الهضبة كلمات الأغنية، في مشهد عكس حجم التفاعل الجماهيري الكبير الذي شهده الحفل منذ بدايته وحتى لحظاته الأخيرة.

ويأتي حفل العلمين ليؤكد من جديد قدرة عمرو دياب على صناعة الأحداث الجماهيرية الكبرى، وتحويل حفلاته إلى ظواهر فنية وجماهيرية تتجاوز حدود الغناء، خاصة مع استمراره في تقديم مزيج يجمع بين أغانيه الحديثة، ونجاحاته التي ارتبطت بذاكرة أجيال متعاقبة من الجمهور.

النجم الكبير عمرو دياب يلا ساحل حفلات صيف الساحل الهضبة جمهور عمرو دياب

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