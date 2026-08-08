مؤشرات على تغير اختيارات طلاب الثانوية.. تخصصات الذكاء الاصطناعي تقتحم سوق العمل

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم مراحل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، باعتباره الخطوة الأهم في تحديد المسار التعليمي والمهني للطلاب خلال السنوات المقبلة، وتتزايد عمليات البحث عن الكليات المتاحة، وقواعد تسجيل الرغبات، ومواعيد كل مرحلة من مراحل التنسيق، إلى جانب توقعات الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات.

قال الدكتور أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إنه لا يمكن حاليًا تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، بما فيها كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس، نظرًا لاستمرار تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، موضحًا أن المؤشرات النهائية ستتضح بعد انتهاء المرحلة وإعلان النتائج.

هندسة بترول السويس

وأشار إلى أن هندسة بترول السويس حافظت خلال السنوات الماضية على مكانتها ضمن اختيارات كليات القمة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه، إلا أن الوزارة لا تمتلك في الوقت الحالي بيانات نهائية عن إقبال الطلاب عليها.

عواقب التخلف عن التسجيل

وحذر الجيوشي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال الفترة المحددة من التأخر في التسجيل، مؤكدًا أن التخلف عن التسجيل قد تكون عواقبه أصعب بكثير من مجرد التأخر في إدخال الرغبات.

وأوضح أن عدم تسجيل أعداد من الطلاب، حتى لو كانت مئات أو آلاف الطلاب، يمكن أن يؤثر في الحدود الدنيا الناتجة عن المرحلة، لأن تسجيلهم كان سيؤثر على الأماكن المتاحة داخل الكليات، مطالبًا الطلاب بسرعة استغلال الفترة المسموح بها للتسجيل.

تغير أولويات الطلاب

وأكد القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم أن التغير في أولويات الطلاب أصحاب المجاميع المرتفعة سيظهر بصورة أوضح مع إعلان النتائج، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت عدم اختيار بعض الطلاب لكليات الطب والهندسة رغم أن مجموعهم كان يؤهلهم للالتحاق بها.

وأضاف أن توجهات الطلاب بدأت تتغير، مع تزايد الاهتمام بتخصصات حديثة مثل الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بالتخصصات البازغة، لافتًا إلى أن وظائف هذه المجالات تقتحم سوق العمل بقوة، وهو ما يعكس تغيرًا في قناعات الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل والعصر الحالي.