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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمين بقتل سيدة وسرقة ذهبها في بولاق الدكرور

المتهمان
المتهمان
إسلام دياب

استمعت محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة العامة خلال نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة بولاق الدكرور، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

وطالب ممثل النيابة العامة ودفاع أسرة المجني عليها، خلال الجلسة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، عما أسند إليهما من اتهامات، طبقا لأمر إحالة المتهمين في القضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، ويدعى «حسن. إ» وهو نجل شقيقة المجني عليها، استعان بابن عمه «عماد. ع» لتنفيذ الجريمة، بعدما اتفقا على سرقة الضحية بدافع الحصول على الأموال.

وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين ارتدى نقابًا للتخفي في هيئة سيدة، بهدف دخول العقار دون إثارة الشبهات، قبل تنفيذ الجريمة داخل مسكن المجني عليها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين جهزا أدوات استخدمت في تنفيذ مخططهما، تضمنت حبلاً ولاصقًا وأكياسًا بلاستيكية، ثم توجها إلى شقة المجني عليها، حيث وقعت الجريمة التي انتهت بمقتلها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال ابنة المجني عليها، وتدعى «إسراء»، طالبة جامعية، والتي أكدت تعرفها على المتهمين من خلال أصواتهما وملابسهما، كما تعرفت على المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتهما.

مثل المتهمان الجريمة أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعادا تفاصيل ارتكاب الواقعة داخل الشقة محل الحادث.

مرافعة النيابة العامة محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهمين مقتل سيدة بولاق الدكرور

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