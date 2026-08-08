الصحة تستقبل أكثر من 71 مليون زيارة للسيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 71 مليوناً و361 ألفاً و710 زيارات من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تشمل 23 مليوناً و496 ألفاً و267 زيارة لأول مرة، و34 مليوناً و98 ألفاً و976 زيارة دورية، و13 مليوناً و766 ألفاً و437 زيارة عارضة.

ودعا المتحدث الرسمي السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية عبر خدمات المبادرة، مؤكداً أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهمان في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج المجانية التي توفرها المبادرة وفق أحدث المعايير العالمية.

وذكر أن 936 ألفاً و669 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة، مشيراً إلى تقديم الخدمات المجانية عبر 3663 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بمشاركة 102 مستشفى للحالات التي تتطلب فحصاً متقدماً، مع تلقي الاستفسارات عبر الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزاً تابعاً لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيلها في 14 مركزاً تابعاً للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مجاناً، مع تجهيز هذه المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول إلى مراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام.

تستهدف المبادرة السيدات بدءاً من سن 18 عاماً

وتستهدف المبادرة السيدات بدءاً من سن 18 عاماً، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم وقياس مؤشر كتلة الجسم، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى اكتشاف إصابة 39 ألفاً و488 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 525 ألفاً و126 أشعة ماموجرام، وسحب 60 ألفاً و657 عينة أورام للتحليل، مع تقديم العلاج مجاناً للحالات المؤكدة. كما تم توقيع الكشف على 162 ألفاً و407 سيدات بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وإجراء 65 ألفاً و7 حالات أشعة بهذه الوحدات.

ويجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية لـ30 ألفاً و98 من مقدمي الخدمة من الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة والباثولوجي، واستقبال 36 ألفاً و285 مكالمة استفسارية عن خدمات المبادرة.