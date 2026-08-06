قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة انتقال إمام عاشور إلى الدوري الإسباني.. مصدر بالأهلي يرد
خطوة صادمة .. بيزيرا يثير غضب جماهير نادي الزمالك
باكستان : جهودنا الدبلوماسية مستمرة للتوصل إلى حل شامل ومستدام بشأن مضيق هرمز
بالأسماء.. قائمة الأهلي في معسكر إسبانيا استعدادا للموسم الجديد
استقبال أسطوري لـ صلاح في تركيا.. شعبية الملك المصري تتجاوز المستطيل الأخضر.. طرابزون سبور يسعي لاستعادة لقب الدوري التركي وتعزيز حظوظه في المنافسات الأوروبية
فرج عامر: محمد صلاح «ذكي» ويعرف جيدًا سبب اختياره طرابزون.. ونتمنى له النجاح
التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة
ترامب: تقدم كبير في محادثات إعادة فتح مضيق هرمز والإعلان عن اتفاق قريب
اعرف الدولار بكام .. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
المولد النبوي.. هل احتفل النبي بيوم مولده.. وما الأدلة على ذلك
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صافرات الإنذار في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكافآت مالية تليق بدورهن البطولي.. وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر
وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر
عبدالصمد ماهر

كرّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، طاقم التمريض العامل بالعيادات الخارجية بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تقديرًا لشجاعتهن ودورهن البطولي في حماية المرضى أثناء اندلاع حريق مبنى العيادات قبل ثلاثة أيام، حيث جسّدن مشهدًا استثنائيًا يعكس حب المهنة واحترامها.

وجاء التكريم بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة.

 

إخلاء المرضى وذويهم 

وأدى طاقم التمريض دورًا بطوليًا لا يُنسى، إذ انقسم إلى مجموعات متساوية وتولى إخلاء المرضى وذويهم وتوجيههم إلى السلالم ومخارج الطوارئ بدلًا من المصاعد، مع تيسير خروجهم الآمن ومساندة قوات الحماية المدنية.

  وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وأكد الوزير خلال لقائه بالممرضات أن مهنة التمريض رسالة إنسانية جليلة جسّدتها هؤلاء العاملات بالشجاعة والحرفية في التعامل مع الحوادث الطارئة، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية لتعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر المحتملة.

  وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وتوجّه الوزير بالشكر والتقدير إليهن، ووجّه رئيس هيئة التأمين الصحي بصرف مكافآت مادية تليق بدورهن البطولي. وشمل التكريم: الدكتور محمد صلاح يوسف، مدير عيادة التأمين الصحي بفرع مدينة نصر، وإلهام السيد خاطر، مديرة تمريض مستشفى مركز الأورام، وسميرة منصور أحمد ورشا عبد العال، مسئولتي العمليات، وسناء عبد الباقي متولي، مشرفة العمليات، وعبير حمودة السيد، وميرفت محمد عيسى، وإحسان حامد محمد، ورقية محمد كامل، وأمينة زين العابدين عبد النبي، وجهاد محمود عوي، ورانيا عزوز جاب الله، ونيفين طه محمد، وثناء علي السيد، وعبير أحمد عبد الله مشرفة سكن التمريض، وابتسام عبد الغفار من عيادة مدينة نصر الشاملة.

  وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر
  وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر
  وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر
التأمين الصحي مهنة التمريض الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الصحة والسكان العيادات الخارجية مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

ترشيحاتنا

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث اليوم تطورات الأوضاع فى جنوب السودان وسط تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية

الفلبين

الفلبين: العاصفة الاستوائية «مايماي» تضعف وتتحول إلى منخفض جوي

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش : تدمير البنية التحتية لحزب الله ضروري لأمن سكان الشمال

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد