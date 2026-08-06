مكافآت مالية تليق بدورهن البطولي.. وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

كرّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، طاقم التمريض العامل بالعيادات الخارجية بمدينة نصر التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تقديرًا لشجاعتهن ودورهن البطولي في حماية المرضى أثناء اندلاع حريق مبنى العيادات قبل ثلاثة أيام، حيث جسّدن مشهدًا استثنائيًا يعكس حب المهنة واحترامها.

وجاء التكريم بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة.

إخلاء المرضى وذويهم

وأدى طاقم التمريض دورًا بطوليًا لا يُنسى، إذ انقسم إلى مجموعات متساوية وتولى إخلاء المرضى وذويهم وتوجيههم إلى السلالم ومخارج الطوارئ بدلًا من المصاعد، مع تيسير خروجهم الآمن ومساندة قوات الحماية المدنية.

وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وأكد الوزير خلال لقائه بالممرضات أن مهنة التمريض رسالة إنسانية جليلة جسّدتها هؤلاء العاملات بالشجاعة والحرفية في التعامل مع الحوادث الطارئة، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية لتعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر المحتملة.

وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وتوجّه الوزير بالشكر والتقدير إليهن، ووجّه رئيس هيئة التأمين الصحي بصرف مكافآت مادية تليق بدورهن البطولي. وشمل التكريم: الدكتور محمد صلاح يوسف، مدير عيادة التأمين الصحي بفرع مدينة نصر، وإلهام السيد خاطر، مديرة تمريض مستشفى مركز الأورام، وسميرة منصور أحمد ورشا عبد العال، مسئولتي العمليات، وسناء عبد الباقي متولي، مشرفة العمليات، وعبير حمودة السيد، وميرفت محمد عيسى، وإحسان حامد محمد، ورقية محمد كامل، وأمينة زين العابدين عبد النبي، وجهاد محمود عوي، ورانيا عزوز جاب الله، ونيفين طه محمد، وثناء علي السيد، وعبير أحمد عبد الله مشرفة سكن التمريض، وابتسام عبد الغفار من عيادة مدينة نصر الشاملة.

وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر

وزير الصحة يُكرم فرق التمريض بعيادات مدينة نصر