وزير الصحة يكلف نائبه يتفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام

كلف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، بمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام.

وتوجه الدكتور محمد الطيب، على الفور لتفقد موقع الحريق، حيث اطمأن على سلامة المرضى والعاملين، وتابع أعمال التأمين والمعاينة الجارية، كما وجه بسرعة رفع آثار الحريق والانتهاء من أعمال التأهيل اللازمة لإعادة تشغيل العيادة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين يظل أولوية قصوى.

تشكيل لجنة فنية متخصصة

ووجّه كذلك بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بجميع المنشآت الصحية، حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين وضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بكفاءة واقتدار.

تفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام

تفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام

تفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام

تفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام

تفقد موقع حريق عيادة مدينة نصر ومركز الأورام