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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من الصحة بشان الحريق المحدود بواجهة مستشفي مدينة نصر

لحريق المحدود بواجهة مستشفي مدينة نصر
لحريق المحدود بواجهة مستشفي مدينة نصر
عبدالصمد ماهر

أكدت وزارة الصحة والسكان، السيطرة السريعة والتامة على الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، في إحدى العيادات التابعة لها، دون أي تأثير على سير العمل في المستشفيات أو على سلامة المرضى.

وأوضحت وزارة الصحة أن حريقا محدودا اندلع في وحدات التكييف الخارجية بعيادة مدينة نصر، وعيادة مركز الأورام، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى اشتعال محدود في واجهة عيادة مدينة نصر فقط، حيث تم على الفور، استدعاء قوات الحماية المدنية التي تعاملت مع الموقف باحترافية عالية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

وأشارت وزارة الصحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث جرى إخلاء عيادة مدينة نصر وعيادة مركز الأورام، حرصًا على أمن وسلامة المرضى والعاملين، دون المساس بمستشفى مدينة نصر أو المرضى الداخليين بمركز الأورام.

 الحادث لم يسفر عن اي إصابات.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحادث لم يسفر عن اي إصابات.

وتؤكد وزارة الصحة، أن العمل بمركز الأورام قد استُؤنف بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان أعلى مستويات السلامة، واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بكفاءة وجودة عالية دون انقطاع.

وزارة الصحة والسكان العيادات التابعة سير العمل في المستشفيات سلامة المرضى وحدات التكييف الخارجية مدينة نصر

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