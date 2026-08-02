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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: القضية الفلسطينية تصدّرت كلمة وزير الخارجية المصري بمؤتمر المصريين بالخارج

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
رحمة سمير

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج انطلقت بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء، لمناقشة قضايا الجاليات المصرية والمبادرات الموجهة لها.

وأوضح قاسم أن عبد العاطي أكد خلال الجلسة الافتتاحية أنه لا أمن أو استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مشدداً على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأضاف أن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يشهد عرض مبادرات جديدة للمصريين في الخارج، إلى جانب توقيع اتفاقيات بين وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية، على أن تُعقد جلسة ثانية لاستكمال أعمال المؤتمر.

https://www.youtube.com/shorts/aGtdRbJzFY0 

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