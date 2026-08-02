جيش الاحتلال يعلن انتهاء مهمة اللواء 401 في جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي انتهاء مهمة اللواء 401 التابع للفرقة 91 في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من العمليات العسكرية على طول الحدود وعمليات تمشيط في "المنطقة الأمنية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد، إن قواته تمكنت خلال هذه الفترة من تدمير أكثر من 1200 موقع تابع لحزب الله، بينها أنفاق ممتدة تحت الأرض بطول إجمالي بلغ مئات الأمتار، جرى تفكيكها بالتعاون مع وحدة "يهالوم" الهندسية. كما عثر على أكثر من 600 قطعة سلاح، وقضي على أكثر من 60 عنصرا من الحزب.

من جانبه، قال قائد اللواء يوآف شنايدر: "كانت مهمتنا واضحة: منع الخطر عن المدنيين الإسرائيليين ودفعه إلى الوراء. وهذا الهدف رافقنا صباحا ومساء. إنجازاتنا في لبنان تحققت بثمن غال، ولن ننسى أبدا جنودنا الذين سقطوا، وهم باقون في قلوبنا. مع كل خسارة نحزن ونحني الرؤوس، لكننا نتماسك فورا ونواصل لإكمال المهمة، كي لا تذهب تضحياتهم هباء".