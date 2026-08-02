سلامة المسافرين أولوية .. مطار القاهرة يكشف كواليس تعطل أحد مصاعد بارك مبنى الركاب 3

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطل احد المصاعد ببارك مبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، تود شركة ميناء القاهرة الجوي توضيح حقيقة الأمر والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الموقف، وذلك استنادًا إلى السجلات الفنية والتقرير الصادر عن الشركة المتخصصة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المصاعد.

حيث افاد التقرير أن المصعد دخل في وضع الحماية التشغيلية (Safety Mode)، وهو أحد أنظمة الأمان المبرمجة بالمصعد، نتيجة تكرار إعطاء أوامر التشغيل بصورة غير اعتيادية من الركاب داخل المصعد ، الأمر الذى أدى إلى توقفه مؤقتا وفقا لمنظومه الامان الخاصه به، بما استلزم تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تشغيله وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما أكد التقرير أن المصعد من الوحدات التي تم تركيبها حديثًا ( عدد ٦ مصاعد ) منذ حوالى ٩شهور ، ولا يزال داخل فترة الضمان، ويخضع لبرامج تشغيل وصيانة ومتابعة فنية مستمرة.

وتؤكد السجلات الفنيه ان اجمالى الفتره منذ تلقى البلاغ وحتى اعاده تشغيل المصعد لم تتجاوز ١٩ دقيقه .

وفي إطار المتابعة المستمرة وحرص شركة ميناء القاهرة الجوى على كفاءة التشغيل، وبالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المصاعد، تم التاكيد على الإجراءات التشغيلية والفنية المطبقة بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان داخل جميع مرافق المطار.

وتؤكد شركة ميناء القاهرة الجوي أن سلامة وأمن وراحة المسافرين تمثل أولوية قصوى، وأن جميع مرافق المطار وتجهيزاته تخضع لبرامج متابعة وصيانة دورية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتشغيلية.

كما تتقدم الشركة بخالص اعتذارها للسادة الركاب عن أي إزعاج أو قلق قد ترتب نتيجه هذا التوقف المؤقت، مثمنةً تفهمهم وتعاونهم، ومؤكدةً استمرارها في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.