رداد: منظومة متكاملة لحماية العمالة.. ومنصة رقمية لحوكمة التشغيل

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية والعامة لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار "مهما اغتربنا.. مصر تقربنا"، والمنعقد على مدار يومين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وبمشاركة واسعة من أبناء مصر في الخارج...وخلال مشاركته في الجلسة العامة التي جاءت بعنوان "سياسات الدولة لرعاية المصريين بالخارج"، استعرض وزير العمل جهود الوزارة في تنفيذ رؤية الدولة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة تبدأ من تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني، وبروتوكولات التعاون مع الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، لتوفير الكوادر المؤهلة وفق احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح الوزير أن المنظومة تمتد إلى مرحلة مراجعة واعتماد عقود العمل، ومتابعة شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتأكد من سلامة العقود وصحتها، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة داخل مصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يضمن توافقها مع معايير العمل اللائق والاتفاقيات الدولية، ويحفظ حقوق طرفي علاقة العمل... وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، التي تضطلع بدور مهم في التوعية بحقوق وواجبات العامل، والتدخل لمعالجة أي تحديات أو نزاعات عمالية بالطرق المشروعة وبما يحافظ على استقرار علاقات العمل وصون حقوق العامل وصاحب العمل...وأضاف أن الوزارة، وفي الدول التي لا توجد بها مكاتب تمثيل عمالي، تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسفارات وقنصليات مصر، لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تواجه العمالة المصرية، وتقديم الدعم اللازم لها.

كما أكد الوزير أن وحدة التوجيه ما قبل المغادرة تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحماية، من خلال إعداد وتوعية العامل قبل السفر بحقوقه وواجباته، وتعريفه بطبيعة بيئة العمل في الدولة المستقبلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والاندماج والحد من المشكلات...وتحدث وزير العمل عن الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية، والتي ستوفر خدمات متكاملة للباحثين عن فرص عمل، وتسهم في تنظيم وتشغيل العمالة المصرية داخل مصر وخارجها، وفق معايير الشفافية والعمل اللائق، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة منظومة التشغيل...وثمن الوزير التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في حوكمة تصدير العمالة المصرية للخارج، وتنظيمها، وحمايتها، وضمان حصولها على فرص عمل لائقة وآمنة، في إطار توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بالمصريين في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

وفي ختام الجلسة، استمع وزير العمل إلى تساؤلات واستفسارات المشاركين من أبناء مصر في الخارج، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الدائم معهم والاستجابة لما يطرحونه من قضايا ومقترحات.

وطمأن الوزير أبناء الوطن في الخارج بأنهم ليسوا وحدهم، وإنما يقف خلفهم وطن ودولة قوية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، توليهم اهتمامًا بالغًا، وتحرص على حمايتهم وصون حقوقهم وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من قوة مصر وسفراء لها في مختلف أنحاء العالم.