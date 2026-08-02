وكيل أحمد رضا يحسم موقفه مع الأهلي في الموسم الجديد

حسم محمد عبدالجابر، وكيل أعمال أحمد رضا، لاعب وسط النادي الأهلي، الجدل بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عبدالجابر أن أحمد رضا سيواصل مشواره مع الأهلي في الموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب يدخل ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي يقيّم جميع عناصر الفريق خلال فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأوضح وكيل اللاعب أن أحمد رضا تلقى أكثر من عرض للرحيل، كان أبرزها من ناديي البنك الأهلي والمصري، إلا أن إدارة الأهلي رفضت التفريط في خدماته، في ظل رغبتها في الإبقاء عليه ضمن قائمة الفريق.

ويأتي قرار استمرار أحمد رضا مع القلعة الحمراء في ظل التغييرات التي يشهدها خط الوسط، خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج عقب نهاية عقده وانتقاله إلى نادي فالنسيا الإسباني، إلى جانب اقتراب التونسي محمد علي بن رمضان من خوض تجربة جديدة مع نادي الشمال القطري، وهو ما عزز حاجة الأهلي للإبقاء على عدد من لاعبي الوسط خلال الموسم المقبل