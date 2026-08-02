إصابة دي يونج تعيد أوناحي إلى رادار برشلونة.. وبيع كاسادو قد يحسم الصفقة

عاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى دائرة اهتمامات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط الوسط بعد إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، واحتمالية رحيل مارك كاسادو قبل إغلاق الميركاتو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة تواصل دراسة جميع السيناريوهات المحتملة، حيث أعدت قائمة مختصرة من اللاعبين المرشحين لتدعيم مختلف المراكز، تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ على قائمة الفريق.

إصابة فرينكي دي يونج

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة التي تعرض لها فرينكي دي يونج، والتي قد تبعده عن الملاعب لعدة أشهر، دفعت مسؤولي برشلونة إلى التفكير في التعاقد مع لاعب وسط بتكلفة مالية مناسبة، يتوافق مع الوضع الاقتصادي للنادي.

كما أشارت إلى أن إمكانية رحيل مارك كاسادو خلال سوق الانتقالات الحالية ستزيد من حاجة الفريق إلى ضم لاعب جديد في وسط الملعب، وهو ما أعاد اسم عز الدين أوناحي إلى طاولة المفاوضات.

10 ملايين يورو

وأضاف التقرير أن اللاعب المغربي، البالغ من العمر 26 عامًا، أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، خاصة أن قيمة انتقاله قد تصل إلى نحو 10 ملايين يورو، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة توفيره، لا سيما إذا نجح في بيع كاسادو مقابل 40 مليون يورو، وهو الرقم الذي حدده النادي للتخلي عن لاعب الوسط الإسباني.

ورغم اهتمام برشلونة، فإن النادي الكتالوني يواجه منافسة قوية على ضم أوناحي، إذ يعد ريال بيتيس من أكثر الأندية جدية في سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما أبدى استعداده لتقديم عرض مالي كبير لحسم الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن أوناحي، الذي سبق له اللعب في صفوف أولمبيك مارسيليا، يرغب في حسم مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يجعل الأسبوع المقبل حاسمًا في تحديد وجهته الجديدة.

ويُذكر أن اسم عز الدين أوناحي ارتبط ببرشلونة للمرة الأولى عقب تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، عندما لفت أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بأدائه المميز في البطولة.