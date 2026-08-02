برشلونة يضع جوليان ألفاريز هدفا.. واللاعب يريد الرحيل عن أتلتيكو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية،عن إمكانية انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلى برشلونة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الحالية، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف البلوجرانا.

ولا تزال مفاوضات برشلونة مع أتلتيكو مدريد قائمة، من أجل الحصول على توقيع ألفاريز، والذي يعد هدفًا رئيسيًا للبرسا، عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي الإسباني والانتقال إلى شيكاجو فاير.

وتحدثت "سبورت"، عن إمكانية تعويض ألفاريز رحيل ليفاندوفسكي عن صفوف برشلونة، وبالأرقام.



وأشارت، إلى أن رحيل ليفاندوفسكي ترك فراغًا كبيرًا في هجوم برشلونة، حيث كان اللاعب يسجل بمعدل 30 هدفًا في كل موسم، وبالرغم من هبوط مستوى الدولي البولندي خلال الموسم الماضي، إلا أن اللاعب أحرز 19 هدفًا بكافة المسابقات.

وأضافت أن هناك لاعبًا آخر سيتأثر برشلونة هجوميًا برحيله، ألا وهو ماركوس راشفورد، والذي أحرز 14 هدفًا الموسم الماضي، بالتالي يتعين على البرسا تعويض رحيل الدولي الإنجليزي بجانب ليفاندوفسكي، ولا يزال البحث عن مهاجم صريح قائمًا.



وأوضحت سبورت، أن عرض برشلونة بقيمة 100 مليون يورو لضم ألفاريز، لا يزال قائمًا، بالرغم من شكوى أتلتيكو مدريد المقدمة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد الفريق الكتالوني.

وحللت الصحيفة أرقام ألفاريز مقارنًة بليفاندوفسكي الموسم الماضي، حيث أحرز الدولي الأرجنتيني 20 هدفًأ مع أتلتيكو مدريد بكافة المسابقات، لكن ابن الـ26 عامًا أقل كثيرًا من المعدل التهديفي لنجم بايرن ميونخ السابق، حيث سجل الأخير بمعدل 30 هدفًا في الموسم.

ويعتقد الجهاز الفني لنادي برشلونة وكذلك الإدارة، أن أرقام ألفاريز ستتحسن كثيرًا إذا انضم إلى صفوف الفريق الكتالوني، في ظل كرة القدم الهجومية التي يقدمها المدرب هانز فليك، بعكس مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني.

وهناك اعتقاد كذلك لدى برشلونة، بأن ألفاريز لاعب أشمل من ليفاندوفسكي ويشارك في مراحل اللعب وقادر على الضغط بشكل جيد وصناعة الفرص لزملائه، وهوا ما يعكس تقديم اللاعب لتسع تمريرات حاسمة الموسم الماضي، مقارنًة بروبرت الذي قدم 4 تمريرات حاسمة فقط.

وأشادت سبورت بتعاقد برشلونة مع أديمي وجوردون، حيث أحرز الثنائي معًا الموسم الماضي 27 هدفًا، وبواقع 17 هدفًا لـجوردون، و10 أهداف لأديمي، في حين قدم الثنائي مجتمعًا 11 تمريرة حاسمة (5 تمريرات لـجوردون، و6 تمريرات لأديمي).

وختمت الصحيفة، أنه في حال فشل برشلونة في ضم ألفاريز، فسوف يتجه الفريق الكتالوني إلى خيارات أخرى، بينما كان نجم بورنموث الشاب، إيلي جونيور كروبي، خيارًا قويًا، قبل أن يتم استبعاده، بسبب تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة.