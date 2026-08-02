لتحدي الحر .. طريقة عمل شاي مثلج بالتين الشوكي

شاي مثلج بالتين الشوكي من المشروبات الصيفية المنعشة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي ويمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك.

قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاي مثلج بالتين الشوكي، بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير شاي مثلج بالتين الشوكي



● 3 باكبت شاي أسود

● 3 كوب ماء بارد

● 6 تين شوكي

● ثلج

● ¼ كوب سكر

طريقة تحضير شاي مثلج بالتين الشوكي



يخلط الشاي مع الماء والسكر في الثلاجة لنحو 8 ساعات

يوضع التين في إناء التقديم مع قطع الثلج والشاي المبرد

يقدم الشاي المثلج بالتين الشوكي