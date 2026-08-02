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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يجدد الثقة في محمد شقوير رئيساً للمؤسسة العلاجية

الدكتور محمد شقوير
الدكتور محمد شقوير
عبدالصمد ماهر

 أصدر الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، قراراً بتجديد الثقة في الدكتور محمد شقوير رئيساً للمؤسسة العلاجية . 

يذكر أن الدكتور  محمد شقوير تخرج من  كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة عام 2003، حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير جيد جدًا، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بحصوله على دبلوم طب الأطفال عام 2015، قبل أن يتوسع في المجال الإداري من خلال دراسة دبلوم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية عام 2025، ليجمع بين الخبرة الطبية والتأهيل الإداري.

بدأ شقوير مشواره المهني بالعمل في مستشفى الوراق المركزي، حيث تولى منصب نائب المدير، قبل أن ينتقل لقيادة إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالجيزة، ثم تولى مسؤولية غرفة النداء الآلي بوزارة الصحة، ليصبح فيما بعد مديرًا للجان الطوارئ بالوزارة.

وتم تكليف الدكتور محمد شقوير برئاسة مجلس إدارة المؤسسة العلاجية،  من أجل  تطوير منظومة الخدمات الصحية، وتحقيق التوازن بين الإدارة الحديثة واحتياجات المرضى.

وزير الصحة والسكان الدكتور محمد شقوير بكالوريوس الطب جامعة القاهرة الأكاديمية

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