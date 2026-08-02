تاركا سيرة طيبة.. الأطباء تنعى الدكتور حامد مكي نقيب أطباء أسوان

نعت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، وأعضاء مجلس النقابة، الدكتور حامد مكي، نقيب أطباء أسوان، الذي وافته المنية اليوم، معربة عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته وزملائه.

وفاة نقيب أطباء أسوان

وأكدت النقابة، أن الفقيد كان نموذجا للطبيب المخلص والنقابي الوطني، وكرس سنوات عمره لخدمة زملائه والدفاع عن حقوقهم، كما أسهم بإخلاص في دعم العمل النقابي بمحافظة أسوان، تاركا سيرة طيبة وأثرا كريما سيظل باقيا في نفوس كل من عرفه.

وتقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى أطباء أسوان، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.