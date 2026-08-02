أقل 10 جامعات أهلية تكلفة في مصر 2026.. المصروفات والتفاصيل

مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2026-2027، تتزايد عمليات البحث من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الجامعات الأهلية الأقل تكلفة، باعتبارها أحد أهم البدائل التي تجمع بين جودة التعليم والاعتماد الرسمي والمصروفات الأقل مقارنة بالعديد من الجامعات الخاصة.

وشهدت الجامعات الأهلية خلال السنوات الأخيرة توسعا كبيرا ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، إذ ارتفع عددها إلى 32 جامعة أهلية موزعة على مختلف المحافظات، وتقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

أرخص 10 جامعات أهلية في مصر 2026

واستنادا إلى المصروفات الدراسية المعلنة للعام الجامعي 2026-2027، جاءت أبرز الجامعات الأهلية الأقل تكلفة على النحو التالي:

جامعة المنوفية الأهلية

تبدأ بعض البرامج من 30 ألف جنيه سنويا (الفنون والعلوم الإنسانية).

جامعة المنصورة الأهلية

تبدأ المصروفات من 31 ألف جنيه (التمريض).

جامعة بني سويف الأهلية

تضم برامج تبدأ من 35 ألف جنيه مثل التجارة والآداب والإعلام.

جامعة أسيوط الأهلية

تبدأ بعض البرامج من 35 ألف جنيه (الألسن واللغات التطبيقية).

جامعة الزقازيق الأهلية

برامج تبدأ من 40 ألف جنيه في بعض التخصصات.

جامعة المنيا الأهلية

تضم برامج تبدأ من 55 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية

تبدأ بعض البرامج من 50 ألف جنيه.

جامعة المنصورة الجديدة (بعض البرامج)

تقدم عددا من البرامج ذات المصروفات المتوسطة مقارنة بالجامعات الخاصة.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

من الجامعات التي تستهدف تقديم برامج برسوم تنافسية وفق التخصص.

جامعة الإسكندرية الأهلية

توفر برامج متنوعة بمصروفات تقل عن العديد من الجامعات الخاصة في التخصصات المناظرة.

لماذا يزداد الإقبال على الجامعات الأهلية؟

ويرجع الإقبال المتزايد على الجامعات الأهلية إلى عدة عوامل، أبرزها:

اعتمادها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

تقديم برامج دراسية حديثة مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية في عدد من البرامج.

كثافة طلابية أقل نسبيا مقارنة ببعض الجامعات الحكومية.

مصروفات أقل من شريحة كبيرة من الجامعات الخاصة والدولية.

هل المصروفات موحدة؟

فالمصروفات تختلف من جامعة لأخرى، وكذلك من كلية إلى أخرى داخل الجامعة نفسها، إذ ترتفع في كليات القطاع الطبي، بينما تنخفض في كليات الآداب والإعلام والتجارة واللغات والعلوم الإنسانية، كما قد تضاف رسوم إدارية تحددها كل جامعة وفق لوائحها.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن انخفاض المصروفات يمثل عنصرا مهما للأسر المصرية، لكنه لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد عند اختيار الجامعة.

وأضاف حمزة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطالب يجب أن يقارن بين جودة البرنامج الدراسي، واعتماد الجامعة، وفرص التدريب العملي، ومدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل.

وأشار حمزة، إلى أن الجامعات الأهلية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تقديم برامج تعليمية حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والعلوم الصحية، والهندسة، وهو ما يمنح خريجيها فرصا أفضل للمنافسة في سوق العمل.

وتابع: "الاستثمار الحقيقي هو اختيار التخصص المناسب لقدرات الطالب وطموحه المهني، وليس الاكتفاء بالبحث عن أقل مصروفات".

والجدير بالذكر، أن أصبحت الجامعات الأهلية خيارا رئيسيا أمام طلاب الثانوية العامة في 2026، خاصة مع التوسع الكبير الذي شهدته المنظومة التعليمية وظهور برامج أكاديمية جديدة تجمع بين الجودة والاعتماد الرسمي.

وتظل المصروفات عاملا مؤثرا في قرار الأسرة، حيث أن المفاضلة يجب أن تشمل أيضا جودة الدراسة، والتدريب، وفرص التوظيف بعد التخرج، لضمان تحقيق أفضل عائد من الاستثمار في التعليم.