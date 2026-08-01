تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 واقتراب انطلاق أعمال تنسيق الجامعات، يتزايد اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2026، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذا النوع من الجامعات الذي أصبح يمثل خيارًا مهمًا أمام الطلاب الراغبين في دراسة التخصصات المختلفة بمستوى أكاديمي متطور، وفي الوقت نفسه بمجاميع أقل من الحدود المطلوبة للجامعات الحكومية.

وتعد الجامعات الأهلية من أبرز البدائل التي اتجه إليها الطلاب خلال السنوات الأخيرة، لما توفره من برامج دراسية حديثة، وبنية تعليمية متطورة، وتخصصات تواكب احتياجات سوق العمل، إلى جانب قبولها لشرائح مختلفة من الطلاب وفق ضوابط التنسيق التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.







ومع ترقب إعلان المصروفات الرسمية للعام الجامعي 2026-2027، تشير المؤشرات الأولية إلى أن مصاريف الجامعات الأهلية 2026 ستكون قريبة من رسوم العام الماضي، مع احتمالات طفيفة للزيادة في بعض البرامج والتخصصات، وفقًا لقرارات الجامعات.

متوسط مصاريف الجامعات الأهلية حسب التخصصات

استنادًا إلى الرسوم المعلنة خلال العام الدراسي الماضي، جاءت متوسطات مصروفات الجامعات الأهلية في مختلف القطاعات التعليمية على النحو التالي:

الطب البشري: تتراوح المصروفات بين 130 ألفًا و175 ألف جنيه سنويًا.

طب الأسنان: تبدأ من 105 آلاف جنيه وتصل إلى 155 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي والصيدلة: تتراوح بين 85 ألفًا و110 آلاف جنيه.

الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي: تتراوح المصروفات بين 55 ألفًا و85 ألف جنيه.

التمريض والعلوم الصحية التطبيقية: تبدأ من 31 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

إدارة الأعمال واللغات والعلوم الإنسانية: تتراوح بين 30 ألفًا و48 ألف جنيه.

وتختلف الرسوم من جامعة إلى أخرى بحسب طبيعة البرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية والبنية التحتية التي توفرها كل مؤسسة.

جامعة المنصورة الأهلية.. من أقل الجامعات في المصروفات

تواصل جامعة المنصورة الأهلية تصدر قائمة الجامعات التي تقدم برامج دراسية برسوم تنافسية، خاصة في التخصصات الطبية.

وجاءت أبرز المصروفات بها كالتالي:

كلية التمريض: 31 ألف جنيه.

السياحة والعلوم الصحية: من 39 إلى 40 ألف جنيه.

العلوم الإدارية واللغات: بين 43 و46 ألف جنيه.

الهندسة وعلوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

الطب البشري: 105 آلاف جنيه، لتعد من أقل الجامعات الأهلية تكلفة في هذا التخصص.

جامعة بني سويف الأهلية

تعتبر جامعة بني سويف الأهلية من الجامعات التي تقدم رسومًا مناسبة لعدد كبير من الطلاب، خاصة في الكليات الطبية والإدارية.

وجاءت أبرز الرسوم وفق آخر إعلان رسمي:

العلوم الإدارية والآداب: تبدأ من 35 ألف جنيه.

الصيدلة: 80 ألف جنيه.

طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

الطب البشري: 110 آلاف جنيه.



جامعة المنوفية الأهلية

كما جاءت جامعة المنوفية الأهلية ضمن الجامعات الأقل تكلفة، حيث تقدم برامج متنوعة بأسعار مناسبة مقارنة بعدد من الجامعات الأخرى.

وتضم الرسوم:

العلوم الإنسانية والفنون: 30 ألف جنيه.

التمريض والتكنولوجيا الصحية: 50 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.

الهندسة: 60 ألف جنيه.

هل ترتفع مصروفات الجامعات الأهلية 2026؟

تشير التوقعات الأولية إلى أن مصاريف الجامعات الأهلية 2026 ستكون قريبة بدرجة كبيرة من رسوم العام الماضي، مع احتمال وجود زيادات محدودة في بعض الكليات والبرامج الجديدة.

ومن المنتظر أن تعلن الجامعات الأهلية المصروفات الرسمية بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق الإلكتروني وفتح باب تسجيل الرغبات، على أن يتم اعتمادها بشكل نهائي من الجهات المختصة.

مؤشرات التنسيق المتوقع للجامعات الأهلية 2026

يتوقع خبراء التنسيق أن تستقبل الجامعات الأهلية هذا العام الطلاب وفق الحدود الدنيا التالية، مع التأكيد أن الأرقام تظل استرشادية لحين إعلان التنسيق الرسمي.

الطب البشري

74% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد والوادي الجديد.

81% بباقي الجامعات الأهلية مثل المنصورة وبنها وحلوان.

طب الأسنان

73% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين وشرق بورسعيد.

79% بباقي الجامعات الأهلية.

العلاج الطبيعي

72% بجامعتي الملك سلمان وشرق بورسعيد.

74% بجامعتي الجلالة والعلمين.

75% بجامعتي الأقصر ودمنهور.

77% بباقي الجامعات الأهلية.

الصيدلة

68% بجامعتي الملك سلمان وشرق بورسعيد.

70% بجامعتي الجلالة والعلمين.

71% بجامعتي الأقصر ودمنهور.

72% بباقي الجامعات.

الطب البيطري

64% بجامعتي الملك سلمان والوادي الجديد.

65% بالجلالة والعلمين.

67% بباقي الجامعات.

تنسيق الهندسة والحاسبات

يتوقع أن يبدأ الحد الأدنى لكليات الهندسة من:

64% بجامعات الملك سلمان وسيناء والوادي الجديد وشرق بورسعيد.

65% بجامعتي الجلالة والعلمين.

67% بجامعتي الأقصر ودمنهور.

68% بباقي الجامعات.

أما كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي فمن المتوقع أن تبدأ الحدود الدنيا بها من 58% وحتى 60% وفقًا لكل جامعة والطاقة الاستيعابية.

كليات تقبل من مجموع منخفض

تشير المؤشرات أيضًا إلى أن عدداً من الكليات بالجامعات الأهلية ستستقبل الطلاب من مجاميع أقل، ومن بينها:

التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية: من 53% إلى 56%.

الإعلام واللغات والترجمة: من 58% إلى 60%.

التمريض: يبدأ من 53% بجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد، ويصل إلى 56% في بعض الجامعات الأخرى.

الاقتصاد وإدارة الأعمال والآداب: تبدأ من 53% كحد أدنى في أغلب الجامعات الأهلية.



متى يتم إعلان المصروفات والتنسيق رسميًا؟

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الجامعات الأهلية، الحدود الدنيا الرسمية للقبول بعد الانتهاء من تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب.

كما ستعلن كل جامعة المصروفات النهائية المعتمدة للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالسداد والمنح الدراسية والبرامج الأكاديمية المختلفة.

جميع المؤشرات الحالية تعد استرشادية فقط، وأن التنسيق النهائي يتحدد وفقًا لنسب النجاح، وأعداد الطلاب، والطاقة الاستيعابية للكليات، والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة.