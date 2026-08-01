أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

يعد واقي الشمس من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، إذ يساعد على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تزيد خطر الإصابة بحروق الشمس، والتصبغات، والشيخوخة المبكرة، كما تساهم في رفع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

ورغم استخدامه بشكل يومي لدى كثير من الأشخاص، فإن بعض الأخطاء الشائعة قد تقلل من فعاليته وتحد من قدرته على توفير الحماية المطلوبة.

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته

ويؤكد أطباء الجلدية أن اختيار واقي الشمس المناسب لا يكفي وحده، بل يجب استخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على أفضل حماية، خاصة خلال فصل الصيف أو عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

وفيما يلي أبرز الأخطاء التي قد تقلل من فعالية واقي الشمس، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- وضع كمية قليلة من واقي الشمس

يستخدم كثير من الأشخاص كمية أقل من الموصى بها، ما يقلل مستوى الحماية الفعلي. ويُنصح بوضع كمية كافية تغطي جميع المناطق المكشوفة من الجلد، مع توزيعها بالتساوي.

2- وضعه قبل الخروج مباشرة

يحتاج معظم أنواع واقي الشمس الكيميائي إلى نحو 15 إلى 30 دقيقة قبل التعرض للشمس حتى يبدأ مفعوله، لذلك فإن وضعه عند الخروج مباشرة قد لا يوفر الحماية الكاملة.

3- عدم إعادة وضعه

من أكثر الأخطاء شيوعًا الاكتفاء بوضع واقي الشمس مرة واحدة في اليوم، بينما توصي الإرشادات بإعادة تطبيقه كل ساعتين تقريبًا عند البقاء في الخارج، وكذلك بعد السباحة أو التعرق الشديد أو تجفيف الجسم بالمنشفة.

4- نسيان بعض المناطق

غالبًا ما يتم تجاهل مناطق مثل الأذنين، والرقبة، وخلف الرقبة، وأعلى القدمين، وظهر اليدين، وهي مناطق معرضة لأشعة الشمس وقد تصاب بالحروق والتصبغات إذا لم تُحمَ جيدًا.

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

5- استخدام واقي شمس منتهي الصلاحية

قد يفقد واقي الشمس فعاليته مع انتهاء مدة صلاحيته أو إذا تعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، لذلك يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وحفظه في مكان مناسب بعيدًا عن الحرارة المباشرة.

6- الاعتماد على مستحضرات التجميل فقط

بعض مستحضرات التجميل تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، لكنها غالبًا لا تُستخدم بالكمية الكافية لتوفير الحماية المطلوبة، لذلك لا تغني عن استخدام واقٍ مخصص للشمس.

7- اختيار عامل حماية غير مناسب

يفضل استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 للاستخدام اليومي، بينما قد يحتاج الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في الخارج إلى درجات حماية أعلى، مع التأكد من أنه يوفر حماية واسعة النطاق ضد أشعتي UVA وUVB.

8- الاعتقاد بأن الطقس الغائم لا يحتاج إلى واقٍ

يمكن للأشعة فوق البنفسجية اختراق السحب، لذلك قد يتعرض الجلد لأضرار حتى في الأيام الغائمة، ما يجعل استخدام واقي الشمس ضروريًا طوال العام وليس في الصيف فقط.

9- تجاهل مقاومة الماء

إذا كنت تمارس السباحة أو الأنشطة الرياضية، فمن الأفضل اختيار واقي شمس مقاوم للماء، مع ضرورة إعادة وضعه بعد الخروج من الماء أو بعد التعرق، لأن مقاومة الماء لا تعني استمرار الحماية طوال اليوم.

10- الاعتماد على واقي الشمس وحده

رغم أهميته، فإن واقي الشمس ليس الوسيلة الوحيدة للحماية من أشعة الشمس، إذ يُنصح أيضًا بارتداء القبعات واسعة الحواف، والنظارات الشمسية، والملابس الواقية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، التي تمتد غالبًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كيف تختار واقي الشمس المناسب؟

ينصح أطباء الجلدية باختيار واقي شمس واسع الطيف، بعامل حماية لا يقل عن 30، مع مراعاة نوع البشرة، فالبشرة الدهنية تناسبها التركيبات الخفيفة غير المسببة لانسداد المسام، بينما تحتاج البشرة الجافة إلى منتجات تحتوي على مكونات مرطبة.

لماذا يعد الاستخدام الصحيح مهمًا؟

يساعد الاستخدام الصحيح لواقي الشمس على تقليل خطر حروق الشمس، والحد من ظهور التصبغات والبقع الداكنة، وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يساهم في حماية الجلد من الأضرار التراكمية الناتجة عن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية، مما يجعله خطوة أساسية للحفاظ على صحة البشرة على المدى الطويل.